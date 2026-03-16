Soria ¡Ya! decidiría el alcalde de Soria si se repiten resultados en municipales de 2027

Lunes, 16 Marzo 2026 16:28

De repetirse los resultados electorales de las autonómicas de este domingo en Soria capital en las próximas elecciones municipales, el PSOE dejaría de tener mayoría absoluta. Soria ¡Ya! pondría alcalde.

Aunque todas las elecciones tienen sus matices, no cabe ninguna duda de que los partidos políticos, a partir de hoy mismo, realizarán alguna lectura a nivel interno de lo que podría pasar en los comicios municipales que se van a celebrar dentro de poco más de un año en Soria.

Los resultados de este domingo, extrapolados al Ayuntamiento de la capital soriana, terminarían con la mayoría absoluta de la que ha gozado el PSOE en las últimas cuatro legislaturas.

Los 14.066 votos obtenidos por Carlos Martínez en las elecciones autonómicas por Soria, le darían al nuevo candidato socialista a la alcaldía para sumar siete concejales, cinco menos que en la actualidad.

El Partido Popular, segunda fuerza política en los comicios autonómicos en Soria capital con 12.643 votos, obtendría 6 concejales sin repitiese esos resultados, uno menos que en la actual legislatura.

Soria ¡Ya!, que ha sumado 8.728 votos en las autonómicas en Soria capital y que ha anunciado antes que concurrirá a las elecciones municipales de mayo de 2027 en Soria, tendría cinco concejales.

Y Vox, que ha sumado 6.972 votos en las autonómicas de este domingo en Soria capital, obtendría dos concejales, los mismos que en la actualidad.