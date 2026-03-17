Velada musical con Joan Monné Quartet en el Casino de Soria

Martes, 17 Marzo 2026 09:00

Este próximo viernes la música vuelve a sonar en directo en Casino Amistad-Numancia de la mano de Joan Monné Quartet.

Será a las 20:00 horas, con entrada preferente a asociados de En ViBop hasta las 19:50 horas.

La citada asociación ha rogado, de nuevo, responsabilidad y puntualidad en la asistencia al salón "Gerardo Diego".

Hay mucho interés en esta velada, que ha confirmado se va a desarrollar con una altísima musicalidad sobre el escenario.

Joan Monné es un conocido músico acompañante de grandes figuras musicales (Latin Colorà, Alquimia, Carme Canela Quartet u Horacio Fumero), pero que desde hace ya unos años lidera sus propios proyectos musicales como Joan Monné Trio, con el que ha grabado tres discos (Son Song, Mireia y Standards), y Joan Monné Nou Nonet.

Fuera del ámbito del jazz ha participado en varios programas de televisión, y ha tocado y grabado con cantantes como Donna Hightower, Raimon, Lucrecia, Nina o Ute Lemper.

Joan Monné es un pianista de referencia de la escena ibérica liderando su propio cuarteto de jazz pero sin batería (piano, saxo, trompeta y contrabajo).

De nuevo se trata de una cita única para no perderse.

- JOAN MONNÉ: Piano

- JOAN MAR SAUQUÉ: Trompeta

- SANTI DE LA RUBIA: Saxo

- RAI FERRER: Contrabajo

CASINO AMISTAD-NUMANCIA

Viernes, 20 marzo 2026; 20:00 horas.

Entradas ANTICIPADAS pinchando aquí

Entrada taquilla NO socios: 12 euros