El BOE convoca plaza de secretaría provincial de MUFACE en Soria

Martes, 17 Marzo 2026 10:54

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la convocatoria de una plaza de secretario o secretaria provincial en el Servicio Provincial de Soria de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

La vacante figura en la resolución de 9 de marzo de 2026 de la Subsecretaría del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que saca a concurso específico distintos puestos del organismo en varias provincias.

A esta plaza pueden optar funcionarios de los subgrupos A1 y A2.

La convocatoria identifica este destino como el puesto número 44 del anexo, con sede en la capital soriana, dentro de la estructura provincial de MUFACE. El complemento específico de la plaza es de 8.831 euros.

Con esta convocatoria, MUFACE abre en Soria una oportunidad de provisión para un puesto clave en el funcionamiento del servicio provincial.

La plaza reúne funciones de gestión administrativa, organización interna y seguimiento de expedientes en un organismo que atiende al personal funcionario civil del Estado y a sus beneficiarios en la provincia.

El puesto concentra una parte esencial de la actividad ordinaria del servicio.

Entre sus cometidos figuran la tramitación y gestión de expedientes del mutualismo administrativo, es decir, del sistema de protección social del personal funcionario civil del Estado adscrito a MUFACE; el manejo de aplicaciones internas de gestión; y la coordinación de equipos, la gestión de personal, la gestión económica y el régimen interior de las unidades administrativas.

La convocatoria valora de forma específica la experiencia o los conocimientos relacionados con esas tres áreas de trabajo y también la formación en Mutualismo Administrativo.

La resolución establece que las solicitudes deberán dirigirse a la Secretaría General de MUFACE y presentarse en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOE.

La vía ordinaria será el Portal Funciona, con identificación mediante certificado electrónico. Solo de forma excepcional se admitirá la presentación no telemática, y en ese caso será necesario justificar la imposibilidad técnica de usar el procedimiento electrónico.

El proceso se resolverá mediante concurso específico. La valoración se dividirá en dos fases: una primera de méritos generales y una segunda centrada en los méritos específicos adecuados al contenido del puesto. La convocatoria fija además un plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de instancias.