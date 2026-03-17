Los médicos de Soria siguen movilizados para que Sanidad mejore condiciones laborales

Martes, 17 Marzo 2026 13:07

Los médicos de Soria continúan con su calendario de movilizaciones para reclamar una mejora de sus condiciones de trabajo que redundará también en el sistema público sanitario.

CESM, el sindicato convocante, sigue tendiendo la mano al Ministerio de Sanidad para desbloquear la situación, pero siguen sin existir contactos formales por lo que las movilizaciones seguirán adelante hasta el próximo mes de junio.

El calendario de huelgas contempla paros en toda España durante la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Los delegados de CESM en Soria, Ruth Romero y David González, ha rechazad este martes que los médicos sean unos privilegiados, y en este sentido han señalado que si tienen una nómina digna es a base de realizar horas y horas de guardias, en torno a 240 horas todos los meses, “guardias que son obligatorias”.

“Pedimos una jornada laboral digna como el resto de profesionales, de unas 140 horas al mes, remuneradas acorde a nuestra formación y responsabilidad, igual que el resto de países europeos”, ha reiterado David González.

Romero ha asegurado que el Ministerio de Sanidad debería haber tendido puentes y escuchar a los profesionales, “que no están luchando solo por sus condiciones laborales, sino por la sanidad pública, porque están viendo como el sistema de resquebraja si no está ya totalmente roto y quieren impedirlo”.

En este sentido ha señalado que los médicos son el último dique real para frenar el deterioro del sistema público sanitario

“Los médicos somos el personal más escaso dentro de todo el sistema de salud, así que cada cual que saque sus propias conclusiones; para estar bien necesitaríamos el doble o el triple de personal médico facultativo que no hay”, ha señalado.

El personal facultativo ha aumentado exponencialmente en los últimos 15 años en España, hasta prácticamente doblarse, más los que cursan la carrera de medicina en otros países.

“¿La pregunta es por qué hemos llegado hasta aquí? Es porque la ministra se escuda, la que es médica, en que ha negociado ya con los sindicatos de clase en los cuales la representación médica es muy baja. Los sindicatos médicos son los que tenemos la voz de los médicos y con nosotros en este momento se están negando a sentarse y a negociar”, ha denunciado.

Romero ha recordado que cuando la ministra de Sanidad ejercía de médica defendia lo mismo que ahora defienden ellos.

“Los pacientes nos dicen que tenemos que seguir porque creen que lo que estamos haciendo es justo y que nos va a beneficiar a todos”, ha resaltado.

Reivindicaciones

1.- Ámbito de negociación

Reclamamos un ámbito de negociación propio con un sistema de representación y negociación específico para los médicos a nivel autonómico y estatal, basado en mesas de negociación propias.

2.- Clasificación Profesional:

Nuevo sistema de clasificación basado en los créditos universitarios (sistema MECES), la especialización y la responsabilidad.

NO se puede igualar titulaciones con diferente nivel de formación y responsabilidad. Grupos de titulaciones MECES 3 (con y sin especialidad) separados y por encima de los otros grupos.

Un sistema que contemple el grado de responsabilidad sobre los procesos asistenciales de los pacientes y delimite con claridad las diferencias entre la responsabilidad del diagnóstico y tratamiento y el resto de competencias profesionales.

Cambio coherente con esa nueva clasificación en las retribuciones básicas, que se fundamentan en el nivel formativo necesario para alcanzar esa categoría (sueldo base, trienios, complemento de destino y extraordinarias)

3.- Jornada laboral: mejora del régimen de jornada específica del médico. Jornada flexible y respetando los límites de la Unión Europea.

Jornada ordinaria de 35 horas semanales de 8 a 15 horas.

Las horas que superan esta jornada ordinaria se consideran exceso de jornada, se retribuirán por encima de la hora ordinaria máxima y computando para jubilación.

Descansos relacionados con las jornadas de guardia y computables como jornada.

El objetivo es conseguir una jornada máxima obligatoria de 35 horas semanales donde puedan coexistir la jornada ordinaria diurna y la jornada ordinaria a turnos, pero sin descartar ampliaciones de jornada de carácter voluntario con adecuado reconocimiento tanto en cómputo de jornada, jubilación, carrera profesional y retribuciones, reemplazando al actual modelo único de jornada ordinaria y jornada complementaria (guardias).

Alcanzar ese modelo puede ser progresivo en un periodo de 3 a 5 años y debe de ir acompañado de adecuación de las plantillas e incremento retributivo de la actividad extraordinaria.

4.- Profesión médica

Régimen de incompatibilidades igual que el resto de los empleados públicos.

Reconocimiento como profesión de riesgo por la especial penosidad. · Pagas extraordinarias íntegras que incluyan todos los complementos.

Eliminación de la movilidad forzosa.

Ampliación de la Carrera Profesional con un 5º grado.

Establecimiento de límites en la presión asistencial, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalario, en función de los criterios que determine cada sociedad científica.

Establecimiento de estudios de cargas laborales que determinen la necesidad de médicos y facultativos, en todos los puntos de atención médica.

5.- Jubilación

Un sistema de jubilación flexible y voluntaria entre los 60 y los 70 años.

Jubilación parcial para el personal estatutario.

Jubilación anticipada: es necesario establecer un reconocimiento de la penosidad del trabajo y el sistema de jornada del médico, que permita la jubilación anticipada sin penalizaciones, a través de un sistema de coeficientes.