"Chambao" ofrecerá concierto en Día de la Comunidad en Soria

Martes, 17 Marzo 2026 14:56

“Chambao” será la actuación musical con la que la Junta de Castilla y León celebrará el Día de la Comunidad en Soria.

La Consejería de la Presidencia, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, trabaja ya en la preparación de los actos con los que la Comunidad celebrará el Día de Castilla y León 2026, una programación que volverá a combinar música, cultura y deporte en todo el territorio.

Como antesala de la fiesta de la Comunidad, se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid el acto institucional de entrega de los Premios Castilla y León 2025, que reconocen cada año la excelencia y la trayectoria de personas y entidades destacadas de la Comunidad en diferentes ámbitos.

La víspera del Día de Castilla y León estará marcada por la música.

La Junta impulsará 12 conciertos gratuitos que se celebrarán la noche del 22 de abril, a partir de las 21 horas, en las nueve capitales de provincia, además de en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada.

En Soria, el concierto será protagonizado por “Chambao”, que celebra este año su vigésimo quinto aniversario.

María del Mar Rodríguez, La Mari, y los instrumentistas Daniel y Eduardo Casañ se juntaron hace 25 años para formar Chambao, ese proyecto de 'flamenco chill' que logró que el género sonara fresco y sofisticado para una nueva generación.

Los artistas y grupos previstos para esta celebración son los siguientes:

Ávila: José Mercé

Burgos: Lia Kali

Aranda de Duero: Orquesta Panorama

Miranda de Ebro: Medina Azahara

León: Omar Montes

Ponferrada: Mägo de Oz

Palencia: Marta Sánchez

Salamanca: Beret

Segovia: Lucho RK

Soria: Chambao

Valladolid: Antonio José

Zamora: Leire Martínez

Estos conciertos irán precedidos por la actuación de un artista o grupo local como telonero a partir de las 21 horas, reforzando así el apoyo al talento musical de la Comunidad.

Dichos artistas son los siguientes: En Ávila, Abandolaos Flamenco; en Burgos, The Solutions; en Miranda de Ebro, Zoe; en León, Yoni Gabarre Montoya “Promesa Flamenca”; en Ponferrada, Perro Futuro; en Palencia, Oni; en Salamanca, Orca; en Segovia, El Canto del Bobo; en Soria, Los Trolocos; en Valladolid, Salto Base; y en Zamora, Adrián Lorenzo.

En palabras del consejero de la Presidencia y presidente de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, “el Día de Castilla y León es una oportunidad para celebrar lo que somos como Comunidad, y la música es una de las mejores formas de hacerlo juntos. Con estos conciertos queremos que la fiesta llegue a todos los rincones de Castilla y León, con artistas muy reconocidos y con estilos diferentes para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una noche especial”.

La celebración de estos conciertos en la víspera del Día de Castilla y León responde también al respeto institucional hacia los actos que se celebran el 23 de abril en Villalar de los Comuneros, de modo que quienes lo deseen puedan disfrutar de los conciertos y acudir al día siguiente a esta localidad vallisoletana.

Actividades deportivas solidarias

La programación del Día de la Comunidad se completará el propio 23 de abril con actividades deportivas gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía en las mismas 12 localidades que acogerán los conciertos.

Durante la mañana se celebrarán carreras populares y marchas familiares de cinco kilómetros, con inscripción gratuita y pensadas para la participación de personas de todas las edades.

Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y una bolsa de avituallamiento, y posteriormente se realizará la entrega de trofeos a los ganadores de las pruebas deportivas.

Las carreras tendrán una distancia de entre 4 y 8 kilómetros de recorrido, dependiendo del municipio, y las marchas solidarias serán de entre 2 y 5 kilómetros. Todas las actividades deportivas comenzarán a las 11 de la mañana, salvo en la ciudad de León, en la que se adelantará su salida a las 10:30.

En la edición de este año, la Fundación Valores colabora con la Federación de Atletismo de Castilla y León para la organización de las pruebas. En el caso de Valladolid, la celebración de estas actividades coincidirá con el desarrollo de la carrera de la Policía Local, que conmemora el 200 aniversario de su creación.

Además, estas marchas tendrán un carácter solidario, dado que estarán destinadas a visibilizar el trabajo de Plena Inclusión Castilla y León, federación que agrupa a 40 asociaciones y fundaciones que trabajan por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Entre sus objetivos se encuentra promover la plena inclusión de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad, favoreciendo que puedan desarrollar su proyecto de vida como ciudadanos de pleno derecho