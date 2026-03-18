El Centro Nacional de Fotografía organiza “Ancestras. Activación del archivo”

Miércoles, 18 Marzo 2026 07:22

El Centro Nacional de Fotografía organiza en Soria, dentro de la programación impulsada por el Consejo Municipal de las Mujeres con motivo del 8M, Mes de la Mujer, la acción performativa “Ancestras. Activación del archivo”, de la artista visual Rocío Bueno.

La intervención tendrá lugar este miércoles 18 de marzo, a las 19.00 horas, en el Palacio de la Audiencia de Soria, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Esta propuesta se configura como una acción en vivo que parte del archivo fotográfico desarrollado por la artista, centrado en la recuperación y visibilización de mujeres creadoras del siglo XX, muchas de ellas relegadas a los márgenes de la historia de la fotografía.

Durante la intervención, el espacio se transforma en un lugar de trabajo abierto en el que el público puede acompañar el proceso creativo en tiempo real.

A través de una cámara que retransmite en directo cada gesto, Rocío Bueno interviene una selección de retratos históricos incorporando elementos naturales como flores y plantas, generando una potente metáfora visual sobre el paso del tiempo, el cuidado y la persistencia de la memoria.

La acción incorpora además una dimensión participativa: en su fase final, el público asistente es invitado a intervenir colectivamente una obra de gran formato, convirtiendo la pieza en un gesto compartido y en un ritual de homenaje a las mujeres artistas del pasado.

Este proyecto se sitúa en la intersección entre investigación, creación contemporánea y acción cultural, poniendo en valor no solo el resultado artístico, sino también los procesos, la memoria colectiva y la necesidad de seguir construyendo referentes femeninos en el ámbito cultural.

Rocío Bueno, artista visual, fotógrafa y economista, cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito nacional e internacional, habiendo participado en festivales y exposiciones de referencia como PhotoEspaña o Les Rencontres d’Arles, y con obra presente en colecciones de prestigio como el MoMA.

Con esta iniciativa, el Centro Nacional de Fotografía ha asegurado que refuerza su compromiso con la creación contemporánea y con una programación cultural que incorpora la perspectiva de género, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y el Consejo Municipal de las Mujeres.