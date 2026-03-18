El octavo concierto solidario de marchas procesionales homenajea a Fernando Úcar

Miércoles, 18 Marzo 2026 08:07

La Cofradía de las Caídas de Jesús celebrará el próximo 22 de marzo la octava edición de su concierto solidario de marchas procesionales.

Será a las 13:00 horas del próximo domingo, en la concatedral de San Pedro, en Soria, en una edición que tendrá un destinatario especial.

La cofradía rendirá homenaje al recordado Fernando Úcar, hermano mayor fallecido recientemente y cuyo legado y dedicación siguen muy presentes.

Bajo el nombre "Fernando Úcar", este encuentro musical busca unir la tradición cofrade con el compromiso social.

El evento contará con la participación de la Agrupación Musical "Las Caídas", que interpretará un selecto repertorio de marchas procesionales (con estrenos en su repertorio) para preparar el espíritu ante la inminente Semana Santa.

El concierto mantendrá una edición más su esencia solidaria.

La organización ha realizado un llamamiento a todos los asistentes y al público en general para colaborar con la gran recogida de alimentos no perecederos que se llevará a cabo durante la jornada.

Todo lo recaudado será destinado a ayudar a las familias más necesitadas de nuestra comunidad, reforzando el carácter benéfico de esta cita anual.

La entrada al concierto es libre hasta completar aforo.

La Cofradía de las Caídas de Jesús ha invitado a todos los sorianos y visitantes a disfrutar de este acto de fe, música y solidaridad en un entorno emblemático como la Concatedral de San Pedro.