CC.OO. denuncia inclumplimiento de abono del trabajo en sábado en Sacyl

Lunes, 20 Abril 2026 12:35

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Soria ha denunciado el incumplimiento por parte de Sacyl al no haber publicado el decreto que regula el abono del trabajo en sábado, pese al acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial y al compromiso de que estaría en vigor en el primer trimestre de 2026.

Como muestra del malestar existente, CCOO ha registrado cerca de un centenar de firmas en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, recogidas entre profesionales sanitarios que exigen el cumplimiento inmediato de lo pactado.

Este retraso está afectando directamente a más de 300 trabajadores de distintas categorías que continúan realizando su jornada en sábado sin percibir compensación económica alguna.

Esta situación mantiene una clara desigualdad retributiva dentro del propio sistema sanitario que debe corregirse de manera urgente.

Desde la Federación de Sanidad de CCOO de Soria han lamentado en un comunicado que, pese a lo pactado en la Mesa Sectorial del 10 de octubre de 2025 y a que el decreto se encuentra en fase de tramitación urgente, los retrasos administrativos están impidiendo que este derecho se haga efectivo.

Estos retrasos están generando un creciente malestar entre las plantillas de los hospitales de la capital, como se ha evidenciado en las numerosas concentraciones celebradas en las últimas semanas en el Hospital Santa Bárbara y en el Hospital Virgen del Mirón.

Ante esta situación, CCOO ha anunciado que las concentraciones van a continuar como hasta ahora, todos los viernes, en horario de 11:00 a 11:30 horas en el Hospital Santa Bárbara y de 11:30 a 12:00 horas en el Hospital Virgen del Mirón, hasta que se publique el decreto y se garantice el pago a todos los profesionales.