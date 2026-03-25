El Conservatorio de Música de Soria celebra II Concurso de Interpretación y Composición

Miércoles, 25 Marzo 2026 15:12

El Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca de Soria celebra este jueves la II edición del Concurso de Interpretación y Composición Oreste Camarca, una iniciativa que, tras el éxito de su primera convocatoria, se consolida como una cita de referencia para la promoción del talento musical y la creatividad entre jóvenes intérpretes y compositores.

El certamen cuenta con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación y el patrocinio de Diputación Provincial de Soria y Caja Rural de Soria, entidades que, con su implicación, reafirman su compromiso con la cultura, la educación artística y el impulso del talento joven. Gracias a este respaldo institucional, el concurso continúa creciendo y afianzándose dentro del panorama musical provincial.

Este concurso rinde homenaje al compositor y pedagogo italiano Oreste Camarca, estrechamente vinculado a Soria y cuya labor docente y creativa dejó una huella significativa en la formación musical de la ciudad.

Su legado sigue vivo en iniciativas como este certamen, que busca fomentar la excelencia artística y el desarrollo integral del alumnado.

La cita tendrá lugar en el auditorio del Conservatorio, un espacio que se convertirá en punto de encuentro para estudiantes, profesorado y amantes de la música.

El objetivo principal del concurso es reconocer la excelencia tanto en la interpretación como en la composición musical, al tiempo que se ofrece al alumnado una valiosa plataforma de proyección artística en la que mostrar su trabajo, compartir experiencias y ver reconocido su esfuerzo y dedicación.

El certamen se estructura en dos modalidades, Interpretación y Composición, y está abierto a alumnado de todos los niveles y especialidades instrumentales.

Esta amplitud de participación favorece la diversidad estilística y el intercambio de ideas, enriqueciendo la experiencia tanto de los participantes, como del público.

En ambas categorías se concederán distintos premios, concebidos como un estímulo para el crecimiento artístico y creativo de los jóvenes músicos.