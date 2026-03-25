Presentan su dimisión el gerente de GASSO y su director del Área Económica

Miércoles, 25 Marzo 2026 17:47

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, y el director de Gestión del Área Económica y de Servicios Generales, Óscar Pérez, han presentado la dimisión de sus cargos a la Gerencia Regional de Salud ante su situación procesal.

Así lo ha confirmado esta tarde la delegación territorial de la Junta en Soria.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria seguirá funcionando con normalidad, a cargo de la dirección médica, como es habitual en los casos de ausencia del titular de la Gerencia, ha señaladoe

La Gerencia Regional de Salud ha manifestado , por un lado, el respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales, y por otro, su colaboración con la justicia para ofrecer toda la información que le sea requerida en el transcurso de la investigación, con absoluta transparencia.

El portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, preguntado esta mañana por los periodistas en una comparecencia ante los medios de comunicación en Valladolid, ha ofrecido “plena colaboración con la Justicia” y ha apuntado que a medida que se vayan conociendo “detalles” de esta investigación judicial, el Gobierno regional irá tomando decisiones.

Fernández Carriedo ha ratificado que “de momento” no estaban cesados.

Esta tarde se ha confirmado su dimisión.

Tras declarar durante varias horas ayer ante la jueza del Tribunal de Instancia 4 de Soria, en funciones de guardia, los dos detenidos han quedado en libertad con cargos, con la obligación de comunicar sus domicilios para futuras diligencias judiciales.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a los dos profesionales en el hospital Santa Bárbara de Soria, al parecer por fraccionar presuntamente contratos para evitar el concurso público.

La investigación se abrió en 2025 como cosencuncia de otra denuncia formulada sobre vertidos ilegales sanitarios en el vertedero de Golmayo.

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado su petición de la convocatoria de la Diputación Permanente para que el consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, dé explicaciones sobre lo ocurrido en el Hospital Santa Bárbara de Soria.