La cofradía de la Soledad bendice restaurado altar de la Virgen en El Collado
La Cofradía de la Virgen de la Soledad de Soria bendecirá e inaugurará en la tarde de mañana viernes el altar de la Virgen ubicado en los soportales de la calle El Collado.
Presentan su dimisión el gerente de GASSO y su director del Área Económica
La restauración del altar se ha realizado con motivo del 75 aniversario de la cofradía.
La bendición e inauguración se realizará este viernes, a las 17:00 horas, en el número 16 de El Collado.
Los trabajos han incluido la restauración del marco, la adecuación de la pared y la iluminación del emplazamiento. así como la sustitución de la imagen actual por una nueva copia encargada a “Ferrus”, manteniendo la original bajo custodia del Ayuntamiento.
La comisión territorial de Patrimonio determinó la prescripción técnica de que la nueva imagen deberá estar protegida o preparada para su ubicación en ambiente exterior, y que la instalación de la iluminación deberá cuidar la estética de las luminarias.
Por otra parte, la citada cofradía presentará en la tarde de este jueves, 26 de marzo, a las 19:00 horas, el plato conmemorativo de su 75 aniversario elaborado por Mario Sanz Mamolar, gerente y propietario del restaurante “La Gastro Tasquita”.
La presentación será en el establecimiento ubicado en la calle Cortes, junto a la plaza de los Jurados.