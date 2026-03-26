La cofradía de la Soledad bendice restaurado altar de la Virgen en El Collado

Jueves, 26 Marzo 2026 07:43

La Cofradía de la Virgen de la Soledad de Soria bendecirá e inaugurará en la tarde de mañana viernes el altar de la Virgen ubicado en los soportales de la calle El Collado.

La restauración del altar se ha realizado con motivo del 75 aniversario de la cofradía.

La bendición e inauguración se realizará este viernes, a las 17:00 horas, en el número 16 de El Collado.

Los trabajos han incluido la restauración del marco, la adecuación de la pared y la iluminación del emplazamiento. así como la sustitución de la imagen actual por una nueva copia encargada a “Ferrus”, manteniendo la original bajo custodia del Ayuntamiento.

La comisión territorial de Patrimonio determinó la prescripción técnica de que la nueva imagen deberá estar protegida o preparada para su ubicación en ambiente exterior, y que la instalación de la iluminación deberá cuidar la estética de las luminarias.

Por otra parte, la citada cofradía presentará en la tarde de este jueves, 26 de marzo, a las 19:00 horas, el plato conmemorativo de su 75 aniversario elaborado por Mario Sanz Mamolar, gerente y propietario del restaurante “La Gastro Tasquita”.

La presentación será en el establecimiento ubicado en la calle Cortes, junto a la plaza de los Jurados.