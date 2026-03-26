La Cofradía de la Oración en el Huerto inaugura los actos de la Semana Santa en Soria

Jueves, 26 Marzo 2026 08:30

La Cofradía de la Oración en el Huerto inaugura los actos de la Semana Santa con el Iter Orandi (Vía Crucis de Oración).

Bajo el recogimiento que caracteriza el inicio de la Pasión, la Cofradía de la Oración en el Huerto dará comienzo oficial a sus actos de Semana Santa este viernes, 27 de marzo.

A partir de las 20:00 horas, la Plaza Ramón Ayllón se convertirá en el escenario del Iter Orandi, un Vía Crucis de oración diseñado para la meditación profunda y el encuentro espiritual de los fieles sorianos.

El acto tendrá su punto de partida en el Convento de las Madres Carmelitas Descalzas, en la Plaza Fuente Cabrejas, desde donde los cofrades, ataviados con su hábito reglamentario, iniciarán una procesión que destaca por su sobriedad y carga simbólica.

El eje central del desfile será el Cáliz, emblema del sacrificio de Jesús en Getsemaní.

Como dicta la tradición, esta pieza, custodiada celosamente por las Hermanas Carmelitas durante todo el año, será portada a hombros por cuatro miembros de la hermandad.

A lo largo del trayecto, se realizarán paradas en las distintas estaciones para rezar y reflexionar sobre el pasaje evangélico de la Oración en el Huerto, evocando cada paso del Señor en el monte de los olivos.

Con el fin de hacer partícipes a todos los asistentes, la Cofradía facilitará velas a los fieles que deseen sumarse al cortejo, simbolizando la unión espiritual y la luz en el rezo comunitario.

Este Iter Orandi no es solo el primer evento en el calendario de la hermandad, sino una invitación abierta a toda la ciudad para vivir los prolegómenos de la Semana Santa Soriana desde una perspectiva íntima y pausada, invitando a todos los devotos a una jornada de profunda oración y meditación.