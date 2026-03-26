Fundación naturalista denuncia licitación para festejos taurinos en Soria

Jueves, 26 Marzo 2026 12:18

La Fundación Franz Weber ha denunciado esta mañana que la licitación para corridas de toros y vaquillas que ha publicado el Ayuntamiento de Soria plantear dilapidar, a su juicio, más de 700.000 euros en los próximos cuatro años, si se cumple la totalidad del pliego: un ejercicio más tres prórrogas anuales,

Los naturalistas han señalado en un comunicado que sin esta aportación municipal ningún promotor querría arriesgar su dinero, por lo que la realidad evidencia que no existe una demanda de la ciudadanía soriana por la tauromaquia y esta debe ser subvencionada de forma importante.

La citada fundación ha asegurado que mientras todos los estudios sociológicos muestran que existe una mayoría de castellanos y leoneses que no asiste a corridas de toros ni otras convocatorias taurinas, el uso de dinero público se incrementa un 30 por ciento para sostener la feria que plantea el Ayuntamiento de Soria.

El anuncio del contrato se produce semanas después del nuevo posicionamiento del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al respecto de la participación de niñas, niños y adolescentes en la tauromaquia en España.

Este organismo incluyó en sus Observaciones Finales al Estado y a las comunidades autónomas el siguiente párrafo:

“Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros", ha señalado.

El pliego, en este punto, propone la obtención de una mejor posición para obtener su adjudicación si se realizan ofertas a “jóvenes”, donde incluyen a personas menores de edad.

Esto es, el Ayuntamiento soriano plantea vulnerar las disposiciones internacionales para un contrato público.

Para los naturalistas resulta preocupante el uso que parecen hacer las administraciones de los recursos públicos, promoviendo una violencia explícita a la que permiten acceder a menores de edad, como esta feria taurina.