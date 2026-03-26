El Festival de las Ánimas de Soria abre plazo para su concurso de relato de terror y fantasía

Jueves, 26 Marzo 2026 12:29

El Festival de las Ánimas de Soria ha abierto el plazo de participación para el XII Concurso Internacional de Relato Corto de Terror y Fantasía, una de las iniciativas literarias más destacadas y con mayor proyección del festival.

El certamen, que cada año atrae a autores de diferentes países, tiene como objetivo fomentar la creación literaria en torno a los géneros del terror y la fantasía, en sintonía

con la identidad del festival y su vinculación con la tradición literaria de la ciudad.

El plazo de presentación de relatos permanecerá abierto desde el 26 de marzo hasta el 17 de septiembre, permitiendo a los participantes trabajar sus propuestas con

amplitud de tiempo.

El concurso está estructurado en tres categorías, con el fin de promover la participación de todas las edades:

• Categoría infantil: dirigida al alumnado de Educación Primaria (hasta los 11 años incluidos).

• Categoría juvenil: destinada al alumnado de Educación Secundaria (hasta los 16 años incluidos).

• Categoría adulta: para participantes a partir de 17 años.

La convocatoria está abierta a autores tanto nacionales como internacionales, que podrán presentar relatos originales e inéditos, explorando los elementos propios del

terror, lo fantástico y lo sobrenatural.

A lo largo de sus distintas ediciones, el concurso se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del panorama literario del género, destacando por su creciente

participación y por la calidad de las obras presentadas.

Los relatos ganadores y finalistas formarán parte de la programación del festival, contribuyendo a enriquecer su dimensión cultural y literaria.

Las bases completas del concurso, así como los detalles sobre premios y condiciones de participación, pueden consultarse en la página web oficial del festival.

www.festivaldelasanimas.com



Con esta nueva edición, el Festival de las Ánimas de Soria reafirma su apuesta por la literatura como uno de los pilares fundamentales de su programación, consolidándose

como un espacio de referencia para creadores y aficionados al terror y la fantasía a nivel nacional e internacional.