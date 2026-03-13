El Campus de Soria acogerá la IX Jornada de Animación a la lectura

Viernes, 13 Marzo 2026 15:55

El próximo jueves 19 y viernes 20 de marzo el campus Duques de Soria, perteneciente a la Universidad de Valladolid, acogerá la IX Jornada de Animación a la lectura, organizada por la Asociación española Amigos del Libro infantil y juvenil, y que lleva por título "La animación a la lectura: ayer y hoy".

La jornada está destinada a los distintos mediadores implicados en la promoción del libro y la animación a la lectura (bibliotecarios, docentes, narradores orales, autores, editores y libreros).

El evento pretende servir de foro para la reflexión, la formación y la concienciación social de la importancia de la lectura como destreza y habilidad clave en el siglo XXI, y pondrá el foco en la necesidad de presentar los libros desde las edades más tempranas.

La novena Jornada de Animación a la lectura dará comienzo el jueves 19 de marzo a las 17 horas en el salón de actos del campus con el acto de inauguración al que asistirá Gloria Gonzalo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Asunción Machín, secretaria general de la subdelegación del Gobierno en Soria y el presidente de la Asociación Amigos del Libro, el catedrático Jaime García Padrino.

El acto de inauguración estará presidido y moderado por el actual Vicerrector del Campus, José Luiz Ruiz Zapatero.

A continuación, se impartirá la conferencia inaugural a cargo del Premio nacional de Crítica Literaria (1979) y Premio nacional de Divulgación científica (2002), Paco Abril Berán, Director de la revista Lazarillo, autor y artista plástico que imparte una conferencia titulada "Animación a la lectura: una historia sobre indagar, experimentar, decidir, leer y pensar".

Después, se iniciará un coloquio desde una perspectiva histórica, moderado por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Vicente Calvo Fernández acompañado por la autora y narradora oral Estrella Ortiz, la bibliotecaria Ana Julia Salvador, anteriormente directora general del libro en la Junta de Castilla La Mancha, y el presidente de la Asociación Entrelibros, el autor Juan Mata Anaya, quien tiene previsto presentar su último libro "Los ojos abiertos (adagios)" la tarde del miércoles 18 a las 19.30 en la sala juvenil de la Biblioteca pública.

La asociación que preside Juan Mata, Entrelibros, fue galardonada con el Premio nacional fomento de la lectura en el año 2019.

Tras este coloquio está previsto la celebración de otro especialmente novedoso pues en él participan jóvenes que hablan y opinan sobre la animación a la lectura.

Dicho coloquio contará con la presencia de alumnas de las distintas etapas educativas (Primaria, Secundaria y Universidad) y será moderado por la profesora Lucía Pilar Cancelas Ouviña, de la Universidad de Cádiz.

Este coloquio ha sido posible por la disponibilidad y colaboración de los centros educativos Escolapias y Escolapios de Soria capital.

Al día siguiente, el viernes 20, un bibliobús visitará los aparcamientos del campus universitario para dar inicio a una jornada cuya temática es el presente o el hoy de la animación a la lectura.

A las 10 horas, en el salón de Grados, la profesora e investigadora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Tabernero, impartirá la conferencia "¿Y, si por curiosidad, leemos?" que servirá para abordar las tendencias de lectura así como las políticas y planes de promoción lectora actuales.

Después, se iniciará un coloquio donde intervienen el coordinador de la jornada, el profesor del campus de Soria Sergio Suárez Ramírez junto a la Directora del Centro coordinador de Bibliotecas, Milagros Tarancón; el librero César Millán, y la narradora oral e instagramer @trastadas Patricia del Castillo.

La jornada se cerrará con las conclusiones, a partir de las 12h, con un informe a cargo del presidente de la Asociación Amigos, Jaime García Padrino acompañado por el Vicerrector del Campus y el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre.

El evento es público y está abierto a la participación de cualquier ciudadano interesado en estos temas.

Aún hay plazas disponibles y los interesados pueden inscribirse a través del QR disponible en el cartel y también por medio del enlace al siguiente formulario online: https://forms.gle/uhuF4iBFRCK8qmio6