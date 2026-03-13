Soria ¡Ya! pide el voto útil a sorianos para cambiar "43 años de olvido institucional"

Viernes, 13 Marzo 2026 14:42

Soria ¡Ya! ha apelado en el último dia de campaña al voto útil de los sorianos para cambiar "43 años de olvido institucional" por parte de los grandes partidos.

El candidato a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha realizado este llamamiento en un canutazo ante los medios en el último día de campaña electoral, acompañado por Inma Ramos y Juan Antonio Palomar, números dos y tres de la candidatura, así como por las candidatas Jaione Ovejero y Conchi Álvarez.

Ceña ha destacado el esfuerzo realizado por la formación durante la campaña electoral para recorrer la provincia y escuchar directamente a los vecinos.

Según ha explicado, la candidatura de Soria ¡YA! ha recorrido 1.848 kilómetros por la provincia y ha visitado 243 localidades durante estos quince días de campaña.

"Hasta el día de hoy de campaña electoral yo creo que ningún partido ha hecho en Soria el esfuerzo que ha hecho Soria ¡YA!", ha señalado Ceña, subrayando que la candidatura ha querido llegar especialmente a los pueblos más pequeños y alejados.

"Nuestro ADN es estar en los rincones más lejanos de la provincia", ha afirmado.

El candidato sorianista también ha pedido disculpas a los municipios y localidades a los que no ha sido posible acudir.

"Son 512 localidades en la provincia de Soria y no es fácil llegar a todas en tan solo quince días", ha explicado, aunque ha defendido que la campaña ha permitido recoger "el sentir de los pueblos" y trasladar las propuestas de la formación para el futuro de la provincia.

Durante su intervención, Ceña ha criticado la gestión de los partidos que han gobernado la comunidad y el país durante las últimas décadas.

"Han sido 43 años de comunidad autónoma en los que Partido Popular, Partido Socialista y también Vox no han aportado soluciones a los problemas de los sorianos", ha afirmado.

A su juicio, la despoblación que sufre la provincia es la consecuencia directa de esas políticas.

«Es la consecuencia de 43 años de decisiones de estos partidos, de no acometer las infraestructuras necesarias y de no afrontar los retos de la provincia», ha señalado, citando entre ellos la sanidad, los servicios sociales o las carencias de conectividad.

Ceña también ha cuestionado las propuestas electorales de los principales partidos. Sobre el PP, ha asegurado que 2la única certeza que ofrece es que si sigue gobernando vamos a seguir igual, deteriorando nuestros servicios públicos".

En relación con el PSOE, ha señalado que "el cambio que propone no es creíble", recordando que ha gobernado en España durante décadas sin resolver los problemas estructurales de territorios como Soria.

Respecto a Vox, el candidato de Soria ¡Ya! ha criticado su actuación durante la pasada legislatura en las Cortes de Castilla y León. «El sentido común que dicen defender lo hemos visto en estos cuatro años: votar en contra de Soria ¡YA! 470 veces», ha afirmado.

Ante este escenario, Ceña ha apelado a concentrar el voto en la candidatura sorianista. «Si quieres cambiar las cosas, si quieres cambiar estos 43 años de PP, PSOE y Vox, hay que votar diferente», ha señalado.