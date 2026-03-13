El comercio de Soria se convierte en una galería de la Semana Santa

Viernes, 13 Marzo 2026 16:06

Por cuarto año consecutivo, los escaparates de la ciudad acogen una exposición fotográfica con las mejores imágenes de la Semana Santa que se podrán contemplar en 28 establecimientos comerciales.

La iniciativa está impulsada por la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria) y la Junta General de Cofradías de Semana Santa, y permite acercar la festividad soriana, declarada de Interés Turístico Regional, a vecinos y visitantes mediante un recorrido visual por diferentes puntos de la ciudad.

La propuesta convierte los escaparates de los comercios participantes en pequeños espacios expositivos en los que se muestra una selección de 60 fotografías, procedentes del fondo documental de las distintas ediciones del Concurso de Fotografía de Semana Santa que organiza la Junta General de Cofradías, que este año cumple su XVIII edición.

Las imágenes, presentadas en formato A2, permiten apreciar con detalle la belleza y solemnidad de la Semana Santa soriana, contribuyendo así a difundir y poner en valor una de las celebraciones más arraigadas en la provincia.

Con esta iniciativa se busca reforzar la conexión entre el comercio local y la vida cultural y social de Soria, favoreciendo al mismo tiempo el tránsito por las calles comerciales y la actividad en los establecimientos participantes.

A través de esta iniciativa, los comercios de FEC Soria rinden homenaje a una festividad profundamente vinculada a la cultura soriana, esencial tanto para el turismo como para el comercio de la ciudad.

La exposición permanecerá instalada durante las próximas semanas en los establecimientos participantes, invitando a sorianos y visitantes a descubrir o redescubrir la Semana Santa de Soria a través de la fotografía y del comercio de proximidad.

El presidente de FEC Soria, Adolfo Sainz, ha subrayado que esta colaboración es fundamental para "reforzar la conexión entre el comercio local y la vida cultural y social de Soria", destacando que los escaparates se convierten en un homenaje a una festividad "esencial tanto para el turismo como para el comercio de la ciudad".

Por su parte, el hermano mayor de la Junta General de Cofradías, Daniel Madrid, ha puesto en valor la importancia de esta iniciativa para dar visibilidad a la Semana Santa soriana -declarada de Interés Turístico Regional- permitiendo que la solemnidad de sus imágenes salga al encuentro de vecinos y visitantes en su día a día. Madrid ha agradecido el compromiso del sector comercial, que mediante esta ruta visual ayuda a difundir “una de las celebraciones más arraigadas y representativas" de nuestra identidad.

Comercio y Semana Santa, una relación con historia

La cita viene a reforzar la relación histórica que existe entre el comercio y la Semana Santa de Soria, un vínculo que encuentra sus raíces en la mitad del siglo XX, cuando se creó la Cofradía de la Flagelación del Señor, impulsada por comerciantes sorianos.

La Junta General de Cofradías de Soria está integrada por ocho hermandades: Entrada de Jesús en Jerusalén, Oración en el Huerto, La Flagelación del Señor, Ecce Homo, Las Caídas de Jesús, Virgen de la Soledad, Siete Palabras de Jesús en la Cruz y Santo Entierro de Cristo.

Estas hermandades conforman una Semana Santa única en Castilla y León, caracterizada por la singularidad de que en Soria las procesiones siguen con rigor cronológico los acontecimientos de la Pasión de Cristo. Su origen se remonta al siglo XVI, con la histórica cofradía penitencial de la Veracruz.

La Semana Santa de Soria, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, constituye una de las celebraciones más arraigadas y representativas. Durante esos días, las calles se llenan de silencio, emoción y devoción al paso de las cofradías, en una celebración que forma parte de la memoria colectiva de generaciones de sorianos.

El sonido de los tambores, la solemnidad de las procesiones y la implicación de cientos de cofrades convierten cada acto en una expresión viva de fe, historia e identidad, que atrae cada año a numerosos visitantes y contribuye a dinamizar la vida cultural, turística y comercial de la ciudad, consolidándose como uno de los momentos más significativos del calendario festivo soriano.

Todo ello se puede ver reflejado en la muestra fotográfica que exponen los 28 comercios locales.

A través de esta exposición, FECSoria refuerza su apuesta por mantener vivas la cultura y las tradiciones de Soria, acompañando a lo largo del año las celebraciones más emblemáticas, como la Semana Santa y otras festividades clave de la ciudad, como la Navidad y las Fiestas de San Juan.

Las fotografías podrán contemplarse hasta el 5 de abril en los establecimientos participantes.