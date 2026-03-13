Las alumnas de STEM Talent Girl en Soria visitan el CEFP Pico Frentes

Viernes, 13 Marzo 2026 16:14

Las alumnas del programa STEM Talent Girl en Soria han visitado el Centro de Educación y Formación Profesional Pico Frentes, donde han podido conocer de primera mano la amplia variedad de oportunidades educativas que ofrece la Formación Profesional en la provincia.

STEM Talent Girl es un programa de impulso de vocaciones STEM en niñas y jóvenes impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, con el apoyo de la Consejería de Educación, junto a la Fundación ASTI.

Proporciona un acompañamiento longitudinal, educando e inspirando a alumnas desde 1º de ESO hasta que finalizan la universidad o su FP, para que puedan formarse en las profesiones con mayor demanda.

Durante la visita, las estudiantes recorrieron diferentes espacios del centro, incluyendo la nueva zona recientemente incorporada a las instalaciones, donde pudieron comprobar la modernización de los recursos y entornos de aprendizaje.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de conocer distintos talleres de Formación Profesional, entre ellos los de madera, automoción, electricidad, mantenimiento y audiovisuales, descubriendo de forma práctica cómo se desarrollan las enseñanzas técnicas y tecnológicas en estas especialidades.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación en una sesión práctica de seguridad y protección civil.

Gracias a la profesora Erkuden Hortiguela Sanabria, que además es bombera, las alumnas pudieron participar activamente en un ejercicio de simulación de rescate de una persona atrapada en un vehículo tras un accidente.

Esta actividad permitió a las estudiantes acercarse de manera directa a situaciones reales de intervención, comprendiendo la importancia de la formación técnica, la coordinación y la toma de decisiones en contextos de emergencia.