El Campus de Soria organixza congreso internacional sobre "El vino en tu lengua"

Jueves, 12 Marzo 2026 13:23

El Grupo de Investigación Reconocido Traduvino organiza ena bril una nueva edición del Congreso Internacional sobre la Lengua de la Vid y el Vino y su Traducción bajo el eslógan "El vino en tu lengua".

El encuentro comenzará el miércoles 15 de abril por la mañana con la lección inaugural a cargo de la Christiane Nord de la Universidad del Estado Libre de Bloemfontein (Sudáfrica): El vino en los modismos de la lengua alemana.



Las dos primeras jornadas, 15-16 de abril, se van a celebrar en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UVa en Soria, para las que ya hay confirmadas cuatro conferencias plenarias a cargo de cuatro catedráticos de traducción e interpretación de diferentes universidades españolas: Universidad de Salamanca, Alicante, Jaume I de Castellón y Córdoba.

Estas conferencias irán intercaladas con un buen número de ponencias de expertos nacionales e internacionales sobre la temática del congreso y con el tradicional Minicursillo de Cata.



El viernes 17, el Congreso se traslada a Bodegas Emina, en Valbuena de Duero, donde se comenzará con una conferencia a cargo de Carlos Moro, presidente de Bodegas Familiares Matarromera, con el título Emina: vino, arte y cultura.

Al final de la mañana, el catedrático de la UVA y director del Congreso, Miguel Ibáñez Rodríguez impartirá la lección de clausura La vid y el vino en el Libro del prior, escrito en catalán en 1617 y traducido al castellano posteriormente.

En esta jornada se visitará el Museo de Bodegas Emina y habrá una degustación de vino. Por la tarde se visitará el Monasterio de Valbuena de Duero.

El sábado 18 será la Jornada de Enoturismo en San Esteban de Gormaz (Soria), que se lleva a cabo en el marco del Proyecto de I+D financiado por la Junta de Castilla y León:

La comunicación multilingüe enoturística en San Esteban de Gormaz y pedanías.

El vino como motor de desarrollo turístico, que se está desarrollando en el seno del grupo de investigación Traduvino.

A esta Jornada está invitado Eduardo Díez Morrás, director del Museo de la Cultura del Vino Vivanco durante muchos años, que ofrecerá una conferencia titulada Claves, desafíos y oportunidades de un destino enoturístico.

También participará Juanma Lavín de Villa Lucía, que hablará de experiencias de enoturismo. Habrá talleres, dos mesas redondas y un espacio de networking.



Este Congreso, cuya primera edición se hizo en abril de 2004, se ha convertido en una cita plenamente consolidada y en un referente nacional e internacional.



