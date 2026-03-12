Los centros educativos de Escuelas Católicas en Soria celebran su proyecto educativo común

Jueves, 12 Marzo 2026 14:31

Los centros educativos de Escuelas Católicas de la provincia de Soria han celebrado hoy el Día de Escuelas Católicas Soria, una jornada de encuentro que ha reunido a alumnos, docentes y representantes de la comunidad educativa en la iglesia de El Salvador.

La celebración forma parte del Día de Escuelas Católicas Castilla y León, que estos días se está desarrollando en distintas provincias de la comunidad bajo el lema “Educación que te acompaña en cada paso”.

En el acto han participado los cinco colegios pertenecientes a Escuelas Católicas en la provincia: Calasancio de Almazán, Santa Teresa de Jesús Escolapias, Nuestra Señora del Pilar Escolapios, Trilema Soria y el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán de El Burgo de Osma, que han acudido con una gran representación de alumnos y docentes.

Antes del inicio del acto, los participantes se han reunido en la puerta de la iglesia para realizar una fotografía conjunta, un gesto simbólico que quiso reflejar la unidad y el compromiso compartido de la comunidad educativa de Escuelas Católicas en la provincia.

El Día de Escuelas Católicas es la celebración anual de la educación católica en Castilla y León y constituye, ante todo, una fiesta de encuentro, identidad y agradecimiento. A través de distintos actos y celebraciones compartidas, esta jornada busca visibilizar la fuerza de una red educativa que acompaña cada día a miles de alumnos en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal.

El lema de este año, “Educación que te acompaña en cada paso”, pone el foco en uno de los rasgos esenciales del proyecto educativo de estos centros: el acompañamiento cercano a cada alumno. Educar no es solo transmitir conocimientos, sino estar presentes, escuchar, orientar y ayudar a cada estudiante a descubrir su talento y crecer como persona.

En la provincia de Soria, los cinco centros pertenecientes a Escuelas Católicas cuentan con 2.119 alumnos, lo que supone cerca del 15 por ciento de la escolarización total, y reúnen 105 unidades educativas y 266 profesionales, entre docentes y personal de servicios.

En Castilla y León, Escuelas Católicas agrupa 171 centros educativos y cerca de 100.000 alumnos, lo que representa aproximadamente el 27 % del alumnado de la comunidad.

Escuelas Católicas Castilla y León

Escuelas Católicas Castilla y León es la organización empresarial de centros educativos concertados católicos de Castilla y León.

Posee una amplia experiencia educativa y una red de centros y profesores que incluye 171 colegios, 9.000 trabajadores y representa al 27 por ciento del alumnado de Castilla y León con 97.900 alumnos en sus aulas.

Es la organización más representativa de titulares de centros concertados de Castilla y León y una de las comunidades educativas con más peso de la región.