Soria ¡Ya! critica que PP y Vox rechazaran ampliar grados universitarios en Soria

Jueves, 12 Marzo 2026 14:25

Soria ¡Ya! ha defendido este jueves la necesidad de ampliar la oferta universitaria y de Formación Profesional en la provincia para garantizar más oportunidades a los jóvenes y facilitar que puedan desarrollar su proyecto de vida en Soria.

Así lo han señalado ante los medios el número cinco de la candidatura, Joel Martínez, y el cabeza de lista de la formación, Ángel Ceña, junto a representantes de Jóvenes de Soria ¡Ya!.

Martínez ha explicado que muchos jóvenes sorianos desean quedarse en la provincia o regresar después de estudiar fuera, pero se encuentran con una oferta formativa limitada respecto a otros territorios.

"En Soria hay muchos jóvenes que queremos quedarnos o volver después de estudiar fuera, pero muchas veces nos encontramos con un problema: aquí no siempre tenemos las mismas oportunidades para formarnos que en otros lugares", ha señalado.

Por ello, el programa electoral de Soria ¡Ya! plantea reforzar la formación superior a través del impulso del proyecto de **Soria Ciudad Universitaria**, con el objetivo de consolidar y ampliar la actividad académica del campus Duques de Soria.

Entre las propuestas que plantea la formación se encuentra recuperar los tres primeros cursos del Grado en Medicina en Soria, una reivindicación histórica de la provincia. También propone implantar el doble grado de Ciencia e Ingeniería de Datos e Ingeniería Informática, el Grado de Terapia Ocupacional y el doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Asimismo, Soria ¡Ya! propone ampliar las plazas del Grado de Enfermería y del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, titulaciones con una elevada demanda en el campus soriano.

A estas medidas se suma la creación de un Máster en Inteligencia Artificial y Big Data en Ciberseguridad y Ciberdefensa, vinculado al desarrollo tecnológico y a nuevos sectores económicos.

Junto a la universidad, el programa de la formación apuesta también por reforzar la Formación Profesional en la provincia con nuevas titulaciones adaptadas a las necesidades del territorio.

Entre ellas, el ciclo de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, el Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, el grado medio de Mecánica de Camiones, el grado medio de Electromecánica de Maquinaria y la implantación del ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Martínez ha señalado que el objetivo es adaptar la formación a las necesidades reales de la provincia y ofrecer a los jóvenes más oportunidades para formarse sin tener que marcharse fuera.

Por su parte, Martínez, en representación del colectivo Jóvenes de Soria ¡YA!, ha insistido en que «si queremos que Soria tenga futuro, tenemos que empezar por algo muy sencillo: que los jóvenes puedan estudiar aquí, trabajar aquí y construir su proyecto de vida aquí», solicitando el voto para la lista sorianista.

Durante la atención a medios, Ceña ha recordado que Soria ¡Ya! no solo plantea propuestas para el futuro, sino que durante la pasada legislatura llevó iniciativas concretas a las Cortes de Castilla y León para reforzar los estudios universitarios en Soria.

Entre ellas, la propuesta para recuperar los tres primeros cursos del Grado de Medicina en la provincia, que fue rechazada después de que PP y Vox votaran en contra y el PSOE se abstuviera.

También defendió aumentar las plazas del Grado de Enfermería en el campus de Soria, iniciativa que PP y Vox rechazaron en la votación parlamentaria.

Asimismo, la formación planteó estudiar la implantación de dos triples grados vinculados al campus soriano —Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia y Enfermería; y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia y Administración y Dirección de Empresas—, propuestas que también fueron rechazadas por PP y Vox.

Ceña ha reprochado además al Partido Popular el incumplimiento de otro compromiso anunciado en campaña electoral.

En febrero de 2022, la entonces candidata del PP por Soria, Rocío Lucas, anunció públicamente la creación de una residencia para deportistas vinculada al Centro de Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva de Soria, una infraestructura que se integraría en el entorno del campus universitario y que, según aseguró entonces, "ya estaba dando los primeros pasos".

Cuatro años después, ha señalado Ceña, ese proyecto sigue sin haberse materializado. «Hoy volvemos a escuchar promesas similares, pero la realidad es que aquella residencia de deportistas anunciada en 2022 sigue sin existir», ha afirmado.

Además, ha recordado que cuando Soria ¡Ya! llevó a las Cortes una iniciativa para impulsar esta infraestructura, PP y Vox votaron en contra, impidiendo que se incorporara a los presupuestos de la comunidad.