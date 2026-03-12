Gran éxito del curso de seguridad y organización de ganchos, batidas y monterías en Castillejo de Robledo

Jueves, 12 Marzo 2026 15:25

Cuarenta alumnos han participado el 9 de marzo en el curso de seguridad y organización de ganchos, batidas y monterías, desarrollado por la Escuela Española de Caza (EEC) y promovido por la Junta de Castilla y León.

La formación ha tenido lugar en el Centro Integral de Estudios y Prácticas Cinegéticas que la Real Federación Española de Caza (RFEC), en Castillejo de Robledo, zona donde las cacerías colectivas de caza mayor abundan, tanto por densidad de animales, como por la calidad.

A ella han acudido un nutrido grupo de celadores de la Reserva de Caza de Urbión, agentes medioambientales, miembros del ICAE de Madrid y de la Intervención de Armas de Burgo de Osma, así como organizadores y aficionados.

Durante la jornada se analizaron de forma detallada los principales aspectos que intervienen en la organización y desarrollo de las modalidades colectivas de caza mayor.

Entre los contenidos abordados destacaron las normas de seguridad y precaución, el uso adecuado de armas y municiones, los ángulos de tiro, la elaboración de los planos de la mancha y colocación de posturas, o las pautas de comportamiento en el puesto.

Asimismo, se trataron cuestiones clave como la correcta colocación y sorteo de los puestos, la optimización de los tiempos durante la jornada, el precintado de las piezas abatidas, el cebado de las manchas, la responsabilidad civil del cazador y de los clubes, así como la documentación y permisos necesarios para la celebración de estas cacerías.

La organización de esta iniciativa responde al crecimiento experimentado por la caza mayor en la península ibérica y, con ello, al aumento de participantes en las modalidades colectivas que se practican.

En este contexto, resulta fundamental que cada vez más cazadores cuenten con la formación necesaria para que estas jornadas se desarrollen con éxito y, sobre todo, con las máximas garantías de seguridad.

El curso, impulsado desde la Escuela de Caza y Naturaleza de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, con más de 70 ediciones, fue impartido por el profesor Albert Ituren (Universitat de València) y coordinado por el director de la Reserva Regional de Caza de Urbión, Luis Gil, y por el director de la EEC, Juan Herrera.

Tras la buena acogida de esta primera edición, está previsto repetir la formación el próximo año, además de promover nuevas ediciones en otras comunidades autónomas.