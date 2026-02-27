Diputación publica bases de nueva edición de premios de poesía

Viernes, 27 Febrero 2026 08:08

La Diputación de Soria ha publicado este viernes, en el Boletín Oficial de la provincia, las bases para sus premios de poesía “Gerardo Diego” y “Leonor”.

El premio “Gerardo Diego” de poesía para autores noveles llega a su XLII edición y el “Leonor” a su XLV edición, con dotaciones económicas para los ganadores de 5.000 y 10.000 euros respectivamente.

Los dos concursos tienen de plazo hasta el 16 de julio para presentar obras.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_494_021936f1%232E%23pdf

Podrán presentarse al premio “Gerardo Diego” poetas de cualquier nacionalidad que no hayan publicado ningún libro de poemas, siempre que los trabajos que concursen estén escritos en español.

Los trabajos serán originales e inéditos en cualquier soporte.

Los trabajos presentados no podrán haber sido creados, total o parcialmente, mediante el uso de Herramientas de Inteligencia Artificial.

La extensión de los trabajos que concursen al Premio “Gerardo Diego” para Autores Noveles, no será menor de quinientos versos ni excederá de mil.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_495_f0b899b0%232E%23pdf

Los premios se´ran indivisibles y será entregado en un acto cultural, a celebrar en el mes de febrero de 2027 con la presencia de los autores