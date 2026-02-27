Guaguas y Manacor, primeros semifinalistas de Copa del Rey en Valencia

Viernes, 27 Febrero 2026 08:51

C.V. Guaguas y Manacor son los dos primeros semifinalistas de la Copa de S.M. El Rey tras ganar con solvencia a sus rivales.

La Fonteta, en Valencia, es el escenario de la 51ª edición del “torneo del KO”, organizado por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) con el apoyo de la Generalitat, la Diputación de València y el Ayuntamiento de Valencia, junto con la colaboración de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana.

Los actuales campeones de la Copa de SM el Rey, C.V. Guaguas, se han impuesto con claridad por 3-0 en su partido de estreno ante Pamesa Teruel.

El equipo canario ha confirmado su condición de favorito al superar con comodidad al Pamesa Teruel en el primer cruce de cuartos de final de la Copa del Rey.

Los canarios se han impuesto por 3-0 (25-22, 25-14 y 25-16).

El ConectaBalear CV Manacor, advertido por las dos derrotas ligueras que había sufrido ante el Leganés, no ha dejado espacio para una nueva sorpresa del equipo madrileño y ha firmado también una cómoda clasificación para las semifinales de la Copa del Rey que se disputa en Valencia: 3-0 (25-21; 25-16 y 25-21)

Las semifinales quedarán este viernes decididas con la disputada de los otros dos partidos de cuartos de final.

Grupo Herce Soria se medirá a Cisneros La Laguna (17:00 horas) y CV Melilla lo hará al anfitrión, Conqueridor Valencia (20:00 horas).