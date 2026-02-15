Los celestes consolidan su segunda plaza en Superliga con victoria en Leganés

15 Febrero 2026

Los celestes han solventado con una victoria su visita al UC3M Voleibol Leganés.

De manera similar a otros partidos de la tarde, los dos primeros sets han estado extremadamente parejos y han terminado cayendo uno de cada lado de la red.

Con todo, pese a la desorbitada cantidad de tantos del eslovaco Adrián Vančo, los de Leganés han perdido el control del partido en el tercer set y han sido los celestes los que han controlado la situación.

Especialmente brillantes han estado Juan Pablo Moreno y Viktor Lindberg, así como Arnau Masià, que tuvo la difícil tarea de neutralizar los ataques de los de Leganés (1-3: 23-25/25-23/19-25/17-25)

En esta décimo séptima jornada de la Superliga se han registrado plenos de resultados 3 a 1, en la antesala de la Copa del Rey.

La jornada arrancó precisamente con un duelo que se repetirá el día 27 de febrero en Valencia durante la Copa del Rey.

Esta vez, sin embargo, se ha dado en Melilla, donde el CV Melilla ha recibido a Conqueridor Valencia en un Javier Imbroda que tenía doblete con el partido femenino más tarde.

Los dos primeros sets han demostrado que es una combinación muy igualada. Melilla se ha adelantado rápidamente en el marcador en el primero, pero Conqueridor ha recortado distancias drásticamente.

El mismo esquema, pero a la inversa, se ha repetido en el segundo set. Sin embargo, y pese a los saques espectaculares de Rodrigo Pernambuco, Conqueridor Valencia ha acabado yendo a la zaga en el tercer y cuarto set (3-1: 25-23/25-27/25-18/25-19).

Por otra parte, Cisneros La Laguna ha recibido a un Unicaja Costa de Almería que ha empezado a encontrar su tempo en la competición.

El partido comenzó en estricta igualdad de condiciones, pero Cisneros aguantó mejor el pulso y se llevó los dos primeros sets.

Los verdes siguieron luchando, su tónica general en esta temporada, y una impecable actuación de Mikko Räsanen hizo que consiguieran aplazar el final del partido. No fue suficiente, eso sí.

El conjunto isleño estuvo excelso, pero Mateusz Frac en el ataque y José Osado en la defensa se llevaron la palma y lograron sentenciar el cuarto set (3-1: 25-23/25-20/21-25/25-18).

Los benidormenses apuntaron a la victoria, pero Manacor no perdonó.

Los capitaneados por Sergio Ramírez se llevaron el primer set, pero los manacorins respondieron en los tres sets sucesivos. (1-3: 26-24/21-25/23-25/21-25).

El otro duelo que imita al que se repetirá en Valencia en breve por la Copa de SM El Rey lo protagonizaron CV Guaguas y Pamesa Teruel VB.

Los canarios, que venían en una nube por su espectacular victoria europea, querían mantener la inercia del éxito ante un Teruel que quiere estabilizarse en la zona intermedia.

Aunque Guaguas se llevó los dos primeros sets, el partido estuvo mucho más igualado de lo que los canarios hubieran querido.

De hecho, pese a que los turolenses iban ligeramente a la zaga, fueron superiores en el tercer set y se reflejó en el marcador.

Como de costumbre, Guaguas reaccionó después de dejarse un set y llevó la batuta del cuarto. (3-1: 25-23/25-20/20-25/25-22).

Por último, pero no menos importante, tuvo lugar un duelo clave en la zona baja.

Bus Leader San Roque recibía a Instercap Asisa Tarragona SPSP con el objetivo de aferrarse a la permanencia en la División de Honor.

Los catalanes dieron la sorpresa en el primer set, pero los chicos del barrio con la dupla de Jonás Ponzio y Eldin Demirovic a la cabeza, se hicieron con el control de la situación a partir del segundo set y sentenciaron el partido, saliendo así de la zona de peligro (3-1: 23-25/25-18/25-13/25-22)