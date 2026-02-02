El Sporting alimenta sus opciones de promoción a Superliga 2 con cómoda victoria en Coslada

Lunes, 02 Febrero 2026 11:54

Poco más de una hora, en concreto 64 minutos, ha necesitado el Moreno Sáez Sporting para sumar, en la cancha madrileña del Club Voleibol Coslada, su decimo tercera victoria de la temporada, que le consolida en el liderato.

El líder del Grupo A de la Primera División se impuso por 0-3 (20-25, 20-25 y 17-25) a un rival que se llevó un set de Los Pajaritos y que opuso menos resistencia este domingo que en la primera vuelta. A esta diferencia en el marcador también contribuye que el Moreno Sáez atraviesa un momento dulce de juego. Después de perder en Palencia a mediados de diciembre, los sorianos encadenan cinco victorias.

Y, después de no ganar ningún partido por 3-0 en toda la primera vuelta, se han impuesto en tres mangas en tres de sus cuatro últimos duelos. Estos números consolidan al Sporting al frente de la tabla, con 40 puntos y una ventaja de cinco sobre el CyL Palencia 2026.

Álvaro Hernández le dio a Raúl Pascual la oportunidad de jugar el partido completo en Coslada. La teórica igualdad duró hasta el 17-18, momento en el que el juvenil Mateo Sanjuán regresó al banquillo tras sustituir al central Fernando Ormazábal.

El Moreno Sáez Sporting ajustó líneas en defensa y firmó un parcial de 3-7 para anotarse el triunfo en la manga inaugural.

La fisonomía del segundo set no sufrió excesivas modificaciones. Hernández pidió su segundo tiempo muerto cuando el Coslada se acercó hasta el 20-21 y los madrileños no sumarían ningún punto más.

Daniel González sustituyó al central Alejandro Gómez y, con el colocador en la línea de saque, el Moreno Sáez Sporting firmó un contundente parcial de 0-4. Ormazábal reafirmó su facilidad para finalizar los sets con un bloqueo individual.

El Club Voleibol Coslada fue superado todavía con mayor claridad por el Moreno Sáez Sporting en el tercer set, en el que se pasaría, en un abrir y cerrar de ojos, del 12-19 al 13-22. Únicamente 17 minutos duró la manga definitiva, en la que volvieron a saltar a la cancha Mateo y González.

A la Fase de Ascenso a Superliga 2 accederán los dos primeros y el tercero ahora es el Club Voleibol Oleiros, que tiene 12 puntos menos que el Moreno Sáez Sporting y que visitará Los Pajaritos el próximo 21 de febrero.

A los sorianos les restan siete encuentros y los dos siguientes los jugará el próximo fin de semana en su propio feudo: el sábado, a las 16:00 horas, ante el Arona Spring in Motion y el domingo, a las 13:00 horas, frente al Club Voleibol Haris, también de Tenerife.