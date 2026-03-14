Los celestes reciben en Los Pajaritos a un C.V. Melilla en crecimiento

Sábado, 14 Marzo 2026 09:08

Grupo Herce Soria cerrará este sábado en el pabellón de Los Pajaritos, frente al C.V. Melilla, uno de los enfrentamientos más interesantes de esta jornada de la Superliga, donde el equipo soriano tratará de cerrar su segunda plaza en la fase regular.

El conjunto soriano, que ha firmado una temporada casi impecable con solo dos derrotas en diecinueve jornadas, necesita la victoria para seguir presionando al líder CV Guaguas en la lucha por la primera posición de la fase regular.

Los de Luis Alberto Toribio llegan en gran forma tras una convincente victoria en la pista de Cisneros La Laguna que sirvió para dejar atrás la temprana eliminación en la Copa del Rey.

Sin embargo, enfrente tendrán a una de las grandes revelaciones del campeonato: un Melilla que ocupa la tercera posición y que ha demostrado una notable regularidad durante toda la temporada, confirmada también con su brillante trayectoria en la Copa del Rey, donde solo cedió en la final ante Manacor.

Con dos equipos ambiciosos y un pabellón soriano que se espera lleno a partir de las 19.30 horas, el choque promete intensidad, calidad y un espectáculo a la altura de uno de los momentos más decisivos del campeonato.

La Superliga Masculina afronta este sábado 14 de marzo la vigésima jornada del campeonato, un capítulo que puede resultar decisivo en la clasificación cuando restan solo tres fechas para el final de la fase regular.

La jornada se abrirá a las 17:30 horas en el Pabellón Moisés Ruiz con el atractivo duelo entre Unicaja Costa de Almería y CV Guaguas, líder del campeonato y uno de los ocho mejores equipos de Europa tras su reciente clasificación para los cuartos de final de la Champions League.

A las 19:00 horas se disputarán tres encuentros simultáneos: UC3M Voleibol Leganés recibirá a Cisneros La Laguna en el Pabellón Europa, Servigroup Playas de Benidorm visitará al Instercap Asisa Tarragona SPSP en el Sant Pere i Sant Pau en un duelo clave por la permanencia y Léleman Conqueridor Valencia se enfrentará al Conectabalear CV Manacor. Más tarde, las 19:30 horas con uno de los partidos más atractivos del fin de semana entre Grupo Herce Soria Voleibol y Club Voleibol Melilla.

Mientras que la jornada se cerrará a las 19:30 horas (canaria) cuando Bus Leader San Roque se medirá a Pamesa Teruel Voleibol. Un calendario cargado de enfrentamientos directos que promete emociones fuertes en todas las zonas de la clasificación.