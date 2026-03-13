El Cañada Real se jugará billete para semifinales con equipo de Valladolid

Viernes, 13 Marzo 2026 16:09

El Cañada Real Sporting Santo Domingo ha quedado emparejado con el VCV María Molina de Valladolid en los cuartos de final de la Segunda División Femenina de Castilla y León.

Fotografía: Carlos Arlegui

El encuentro de ida entre estos dos equipos se jugará este domingo, a las 17:00 horas, en Valladolid, y el de vuelta está previsto para el próximo 22 de marzo, en el Polideportivo de Los Pajaritos.

Si el combinado dirigido por Juan Ignacio Osuna supera esta eliminatoria, se clasificará para las semifinales de la Segunda División Femenina, en las que, si se cumplen los pronósticos, se mediría al San José Rojo.

El cuadro vallisoletano no ha dejado escapar ningún set esta temporada y es el gran favorito para proclamarse campeón de la Segunda División. También el subcampeón se clasificará para la Fase de Ascenso a Primera División.

Sólo dos derrotas en doce jornadas ha sufrido este curso el Cañada Real Sporting Santo Domingo, el único equipo capaz de superar al Maristas La Inmaculada de Valladolid, que, con 33 puntos, ha finalizado primero en el Grupo B.

Segundo, con 29, ha sido el cuadro dirigido por Osuna, cuyo rival en cuartos ha concluido tercero en el Grupo A, con 20 puntos (seis triunfos y seis tropiezos). Por delante del VCV María Molina también se ha clasificado, además del San José Rojo, el VCV Vacceas vallisoletano.

Los posibles empates en las eliminatorias finales se dilucidarán con un set de oro a 15 puntos. Las semifinales se jugarán el 29 de marzo y el 12 de abril y será en los dos fines de semana siguientes cuando se disputen la final y la final de consolación. Los semifinalistas se clasificarán para la Copa de Castilla y León.

Osuna cuenta con 13 jugadoras para afrontar el tramo final de la temporada. Son siete de la categoría sénior (Alba Aldea, Inés Bravo, María Bravo, Lara Ferreiro, Silvia García, Alba González y Beatriz Jiménez), a las que se unen las júniores Lorena Alonso y María Gómez y las juveniles Nerea Solana, Claudia Esteban, Jimena Martínez y Sofía Romero.

Estas seis últimas todavía no han cumplido los 20 años y su presencia en el primer equipo es el fiel reflejo del trabajo de cantera que desde hace mucho tiempo viene desarrollando la entidad que preside César Gonzalo.

En la temporada 2022-2023, el Cañada Real Sporting Santo Domingo -también con Juan Ignacio Osuna como técnico- logró el ascenso a Primera División, la categoría en la que competiría en la siguiente campaña.