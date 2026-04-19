El C.V. Melilla, rival de los celestes en las semifinales por título de Superliga

Domingo, 19 Abril 2026 16:46

Eñ CV Melilla será el rival de Grupo Herce Soria en las semifinales por el título de la Superliga, tras certificar su clasificación al imponerse este domingo en el tercer partido, por 3‑1, a Conqueridor Valencia.

Los melillenses han sabido rehacerse de la derrota del día anterior y aunque el choque ha mantenido la dinámica del viernes, con los valencianos haciéndose con el primer set tras reaccionar en el tramo final y aprovechar su única bola de set.

Lejos de acusar el golpe, el equipo de Abdelkader ha dado un paso al frente en la segunda manga, ajustando pequeños detalles de su juego para dominar con claridad hasta cerrar el parcial por 25‑18.

Ese triunfo ha dado alas a los locales, que han mostrado más solidez en los momentos decisivos de un igualado tercer set, que se han adjudicado por 25‑19.

El cuarto parcial ha sido el más vibrante del encuentro, con Conqueridor Valencia luchando por sus opciones en la eliminatoria, y llegando a disponer de una ventaja de seis puntos, que los melillenses han enjuagado para protagonizar una espectacular remontada con el apoyo de su afición, que ha cerrado un triunfo que vale un billete a las semifinales de la Superliga Masculina, donde se medirá con Grupo Herce Soria.

El primer partido será el próximo fin de semana en Melilla.

Grupo Herce Soria ha conseguido este fin de semana, con un espectacular triunfo, el pase a semifinales, tras remontar dos sets en contra a un luchador Pamesa Teruel que no ha podido aprovechar las tres bolas de partido que ha dispuesto en el desempate.

La otra semifinal la protagonizarán el C.V. Manacor y previsiblemente el C.V. Guaguas, que se juega el pase esta tarde frente a Unicaja Costa Almería.

Clasificación para competiciones continentales

La CEV otorga a la Superliga española cuatro plazas de clasificación para competiciones continentales, que se distribuyen de la siguiente forma:

El campeón de los Play Offs y por lo tanto de la Superliga acceden a disputar la tercera ronda de clasificación a CEV Champions League.

En caso de perder, jugaría los sesenta y cuatroavos de final de la CEV Cup.

El campeón de la Copa del Rey accede a disputar los treintaidosavos de final de la CEV Cup.

El subcampeón de la Superliga y el mejor semifinalista disputarán los treintaidosavos de la Challengue Cup.