El Balonmano Soria, más lejos de salvación, tras victoria de Confía Base Oviedo

Domingo, 19 Abril 2026 16:31

El Confía Base Oviedo ha ganado en su visita al Trops Málaga y dilata su distancia del Balonmano Soria en la lucha que tenían ambos equipos por evitar la tercera plaza de descenso de categoría.

El equipo carbayón ha sumado en Málaga dos puntos que pueden ser determinantes en la carrera por lograr la permanencia.

Los asturianos han vencido por un claro 25-31, tras sobreponerse a un inicio igualado y lograr una gran victoria que le permite aumentar su margen respecto a los puestos de descenso directo.

El equipo asturiano está ahora a cuatro puntos de ventaja respecto al Balonmano Soria, cuando faltan tres jornadas para terminar el campeonato.

El Confía Base Oviedo recibirá la próxima jornada en su cancha al Balonmano Soria, donde puede certificar su permanencia y condenar al descenso al equipo soriano.

Será el sábado 25 de abril, a las 18:30 horas

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