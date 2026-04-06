Ágreda cierra con éxito la vigésima edición de la "fiesta" del balonmano
EL torneo nacional de balonmano “Villa de Ágreda” ha cerrado su vigésima edición demostrado los motivos por los que se ha convertido en una fiesta deportiva.
Balonmano Soria roza la sorpresa ante Puerto Sagunto (20-22)
Treinta y seis equipos en liza y 650 jugadores han convertido un año más en la Semana Santa a Ágreda en el epicentro del balonmano nacional en categorías inferiores.
El torneo, organizado por Balonmano Ágreda, ha contado por primera vez con un equipo extranjero, en concreto el austriaco MGA Fivers.
El Balonmano Ágreda ha competido sobre la cancha del polídeportivo Fermín Cacho con cuatro conjuntos: infantil masculino y femenino y cadete masculino y femenino.
Otra nota destacada ha sido la gran afluencia de público registrada en todos en encuentros con un buen nivel competitivo en todos ellos.
En definitiva, éxito organizativo y de asistencia de esta XX edición lo que refuerza el compromiso de la Villa de las Tres Culturas con el fomento del deporte.
Primeros clasificados
Infantil Femenino
Bm. Lizarreria
Infantil Masculino
Leizaran Eskubaloia
Cadete Femenino
Pulpoes kubaloia
Cadete Masculino
Balonmano Tarazona
Juvenil Femenino
Mga Fivers
Juvenil Masculino
Balonmano Tarazona
Premios MVPS del torneo
Elena Dorfinger (Mga Fivers)
Hugo Calavia (Balonmano Tarazona )
Sara Djelaoui (Pulpoes Kubaloia )
Fabio Gottardi (Balonmano Tarazona)
Enara Villanueva (Bm. Lizarreria)
Julen Zubeldia (Leizaran Eskubaloia)