Ágreda cierra con éxito la vigésima edición de la "fiesta" del balonmano

Lunes, 06 Abril 2026 19:18

EL torneo nacional de balonmano “Villa de Ágreda” ha cerrado su vigésima edición demostrado los motivos por los que se ha convertido en una fiesta deportiva.

Treinta y seis equipos en liza y 650 jugadores han convertido un año más en la Semana Santa a Ágreda en el epicentro del balonmano nacional en categorías inferiores.

El torneo, organizado por Balonmano Ágreda, ha contado por primera vez con un equipo extranjero, en concreto el austriaco MGA Fivers.

El Balonmano Ágreda ha competido sobre la cancha del polídeportivo Fermín Cacho con cuatro conjuntos: infantil masculino y femenino y cadete masculino y femenino.

Otra nota destacada ha sido la gran afluencia de público registrada en todos en encuentros con un buen nivel competitivo en todos ellos.

En definitiva, éxito organizativo y de asistencia de esta XX edición lo que refuerza el compromiso de la Villa de las Tres Culturas con el fomento del deporte.

Primeros clasificados

Infantil Femenino

Bm. Lizarreria

Infantil Masculino

Leizaran Eskubaloia

Cadete Femenino

Pulpoes kubaloia

Cadete Masculino

Balonmano Tarazona

Juvenil Femenino

Mga Fivers

Juvenil Masculino

Balonmano Tarazona

Premios MVPS del torneo

Elena Dorfinger (Mga Fivers)

Hugo Calavia (Balonmano Tarazona )

Sara Djelaoui (Pulpoes Kubaloia )

Fabio Gottardi (Balonmano Tarazona)

Enara Villanueva (Bm. Lizarreria)

Julen Zubeldia (Leizaran Eskubaloia)