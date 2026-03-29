Balonmano Soria roza la sorpresa ante Puerto Sagunto (20-22)

Domingo, 29 Marzo 2026 08:53

El Club Balonmano Soria ha estado cerca de sumar una nueva victoria que le saque de la zona de descenso en División de Honor Plata. Ante Puerto Sagunto, uno de los equipos punteros de la categoría, ha perdido por 20-22 después de disfrutar de varias ventajas durante el partido.

El enfrentamiento entre el Club Balonmano Soria y Fertiberia Puerto Sagunto, celebrado en el Pabellón San Andrés, ha sido un encuentro de vital importancia para ambos equipos en la jornada 25 del campeonato estatal De División De Honor Plata Masculina.

El local necesitaba urgentemente puntos para salir de la zona baja de la clasificación, mientras que los visitantes buscaban consolidar su posición en la parte alta.

A la mitad del primer tiempo el resultado era de 4-5 y en el minuto 25, Soria ha cobrado un punto de ventaja (9-8) para terminar la primera parte con dos abajo (9-11). En la segunda parte, Balonmano Soria ha vuelto a ponerse en ventaja (14-11 en el minuto 40), pero el empate ha llegado demasiado pronto (14-14, en minuto 45). Otro nuevo empate ha subido al marcador en el inuto 50 (17-17), donde el equipo visitante ha terminado mandando (20-22, al final).

El encuentro ha resultado ciertamente igualado, y Balonmano Soria ha disfrutado de varias ventajas durante el partido pero le ha condenado algunas fases donde ha bajado el nivel competitivo.

El equipo de Oriol Castellarnau, con esta derrota (20-22) sigue a dos puntos de la zona de salvación toda vez que sus rivales en esa pelea, BM Zaragoza y Base Oviedo han perdido sus respectivos compromisos.

El partido ha comenzado con una rápida anotación por parte de los locales a través de Thomas Rene Jean Pierre Sorin, quien ha abierto el marcador en el minuto 1:26.

Sin embargo, Fertiberia ha respondido con fuerza, anotando tres goles consecutivos gracias a Arnau Fernández Plana y Alexandro Pozzer, lo que les ha permitido tomar la delantera rápidamente.

A medida que avanzaba la primera mitad, se han hecho evidentes las tácticas defensivas del equipo visitante; que han aprovechado sus oportunidades con lanzamientos desde posiciones favorables.

A pesar de algunos buenos momentos ofensivos del Club Balonmano Soria, destacando los goles de Pedro Berrio Valdor y Martin Ezequiel Delfini, Fertiberia ha mantenido una ligera ventaja durante toda la primera parte.

La defensa sólida y las intervenciones clave del portero Juan Ignacio Villarreal han sido determinantes para cerrar esta fase con un marcador parcial de 9-11 a favor de Fertiberia.

Al inicio de la segunda mitad, Soria ha salido decidido a igualar el marcador y ha mostrado una gran intensidad ofensiva.

Martin Ezequiel Delfini se ha convertido en protagonista al anotar dos goles consecutivos que han acercado a su equipo (11-12).

Luis Gavilanes Ortega también se ha destacado al marcar desde diversas posiciones, contribuyendo significativamente al esfuerzo local.

A pesar del ímpetu inicial del Club Balonmano Soria, Fertiberia ha logrado reaccionar nuevamente gracias a Arnau Fernández Plana y Gonzalo Pérez Martínez.

A lo largo de esta mitad ambos equipos han itercambiado goles casi punto por punto; sin embargo, los errores no forzados cometidos por Soria les han costado caro ante un rival muy bien organizado defensivamente.

Con un resultado final ajustado pero favorable para los visitantes (20-22), el partido reflejó momentos decisivos donde cada gol contaba enormemente.