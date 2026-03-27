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El XX Torneo de Balonmano "Villa de Ágreda" reúne a 36 equipos y 650 jugadores

El Torneo de Balonmano “Villa de Ágreda” disputará esta Semana Santa su vigésima edición con 36 equipos en liza y 650 jugadores.

El torneo organizado por Balonmano Ágreda contará por primera vez con un equipo extranjero, en concreto el austriaco MGA Fivers.

El Balonmano Ágreda competirá sobre la cancha con cuatro conjuntos, infantil masculino y femenino y cadete masculino y femenino.

El torneo compenzará en la tarde del Jueves Santo, con la presentación de los equipos en el Centro Cívico de Ágreda.

Los primeros partidos de la fase de grupos se disputarán el Viernes Santo a partir de las 9.00 horas y se prolongarán hasta las 14.00 horas, en polideportivos de Ágreda, Ólvega y Tarazona.

Por la tarde el horario de los encuentros será de 16.00 a 21.00 horas.

A lo largo de la jornada del sábado se disputarán los cruces y el domingo será la jornada de las finales de las tres categorías infantil, cadete y juvenil.

XX TORNEO NACIONAL DE BALONMANO “VILLA DE ÁGREDA”

2, 3, 4 y 5 de Abril de 2026

JUVENIL FEMENINO

GRUPO A

URDAIBAI LURUNA

LEIZARAN

BATHCO TORRELAVEGA

GRUPO B

CREADOS PULPO EK

MGA FIVERS

BM LIZARRERIA

VIERNES:

09:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BATHCO TORRELAVEGA – URDAIBAI LURUNA

10:15h – EN ÓLVEGA – GRUPO B – CREADOS PULPO EK – BM LIZARRERIA

17:15h – EN ÓLVEGA – GRUPO A – URDAIBAI LURUNA - LEIZARAN

17:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – MGA FIVERS – CREADOS PULPO EK

SABADO:

09:30h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – GRUPO A – LEIZARAN – BATHCO TORRELAVEGA

09:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO B – BM LIZARRERIA – MGA FIVERS

15:30h – EN ÓLVEGA – SF1 – 1ºB – 2ºA

15:30h – EN ÁGREDA – SF2 – 1ºA – 2ºB

17:00h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – 5º - 6º PUESTO – 3ºA – 3ºB

DOMINGO:

10:45h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – 3º - 4º PUESTO – (PERDEDOR SF2 – PERDEDOR SF1)

10:00h – EN ÓLVEGA – 5º - 6º PUESTO – 3ºB – 3ºA

12:00h – EN ÁGREDA – FINAL – (GANADOR SF1 – GANADOR SF2)

JUVENIL MASCULINO

GRUPO ÚNICO

LEIZARAN

AUG URDAIBAI

BM TARAZONA STADIUM

BATHCO BM TORRELAVEGA

VIERNES:

12:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – AUG URDAIBAI – LEIZARAN

13:00h – EN ÁGREDA – BATHCO BM TORRELAVEGA – BM TARAZONA STADIUM

SABADO:

09:00h – EN ÁGREDA – BM TARAZONA STADIUM – AUG URDAIBAI

09:00h – EN ÓLVEGA – LEIZARAN – BATHCO BM TORRELAVEGA

15:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – LEIZARAN – BM TARAZONA STADIUM

15:45h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – AUG URDAIBAI – BATHCO BM TORRELAVEGA

DOMINGO:

11:00h – EN ÓLVEGA – 3º - 4º PUESTO – (3º CLASIFICADO – 4º CLASIFICADO)

13:00h – EN ÁGREDA – FINAL – (1º CLASIFICADO – 2º CLASIFICADO)

CADETE FEMENINO

GRUPO A

LEIZARAN

BM LIZARRERIA

URDAIBAI RENTERIA

GRUPO B

BALONMANO ÁGREDA

TALAIA TABERNA PULPO EK

BATHCO EDM TORRELAVEGA

VIERNES:

09:00h – EN ÓLVEGA – GRUPO A – URDAIBAI RENTERIA – LEIZARAN

10:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – BALONMANO ÁGREDA – TALAIA TABERNA PULPO EK

16:00h – EN ÓLVEGA – GRUPO A – BM LIZARRERIA – URDAIBAI RENTERIA

18:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – BALONMANO ÁGREDA – BATHCO EDM TORRELAVEGA

SABADO:

13:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – LEIZARAN – BM LIZARRERIA

12:45h – EN ÓLVEGA – GRUPO B – TALAIA TABERNA PULPO EK – BATHCO EDM TORRELAVEGA

19:30h – EN ÁGREDA – SF1 – 1ºA – 2ºB

20:30h – EN ÁGREDA – SF2 – 1ºB – 2ºA

19:30h – EN ÓLVEGA – 5º - 6º PUESTO – 3ºA – 3ºB

DOMINGO:

11:00h – EN ÁGREDA – 3º - 4º PUESTO – (PERDEDOR SF2 – PERDEDOR SF1)

12:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – 5º - 6º PUESTO – 3ºB – 3ºA

18:30h – EN ÁGREDA – FINAL – (GANADOR SF1 – GANADOR SF2)

CADETE MASCULINO

GRUPO A

BALONMANO ÁGREDA

BM LIZARRERIA

BATHCO EDM TORRELAVEGA

GRUPO B

LEIZARAN

BM ATALAYA

GRUPO C

BALONMANO TARAZONA

URDAIBAI

 

VIERNES:

11:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BALONMANO ÁGREDA – BM LIZARRERIA

11:30h – EN ÓLVEGA – GRUPO B – LEIZARAN – BM ATALAYA

11:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO C – BM TARAZONA - URDAIBAI

19:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BM LIZARRERIA – BATHCO TORRELAVEGA

SABADO:

10:45h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – CF1 – 1ºB – 2ºC

10:45h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – CF2 – 1ºC – 2ºB

11:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BALONMANO ÁGREDA – BATHCO TORRELAVEGA

17:30h – EN ÓLVEGA – SF1 – 1ºA – PEOR GANADOR CF

17:30h – EN ÁGREDA – SF2 – 2ªA – MEJOR GANADOR CF

18:15h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – (5º -7º) – 3ºA – PERDEDOR CF1

DOMINGO:

09:30h – EN TARAZONA – (5º - 7º) – PERDEDOR CF2 – 3º A

10:00h – EN ÁGREDA – (3º - 4º) – PERDEDOR SF1 – PERDEDOR SF2

16:30h – EN ÓLVEGA – (5º - 7º) – PERDEDOR CF1 – PERDEDOR CF2

17:30H – EN ÁGREDA – FINAL – GANADOR SF1 – GANADOR SF2

INFANTIL FEMENINO

GRUPO A

BALONMANO ÁGREDA

BM LIZARRERIA

URDAIBAI TXATXARRAMENDI

GRUPO B

LEIZARAN

BM ATALAYA

GRUPO C

ZALLA PULPO EK

BATHCO EDM TORRELAVEGA

VIERNES:

09:15h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO A – URDAIBAI TXATXARRAMENDI – BM LIZARRERIA

12:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – LEIZARAN – BM ATALAYA

11:00h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – GRUPO C – ZALLA PULPO EK – BATHCO EDM TORRELAVEGA

16:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BALONMANO ÁGREDA – URDAIBAI TXATXARRAMENDI

SABADO:

10:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BALONMANO ÁGREDA – BM LIZARRERIA

10:15h – EN ÓLVEGA – CF1 – 1ºB – 2ºC

11:15h – EN ÓLVEGA – CF2 – 1ºC – 2ºB

16:30h – EN ÁGREDA – SF1 – 1ºA – PEOR GANADOR CF

16:30h – EN ÓLVEGA – SF2 – 2ªA – MEJOR GANADOR CF

16:45h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – (5º -7º) – 3ºA – PERDEDOR CF1

DOMINGO:

09:00h – EN ÓLVEGA – (5º - 7º) – PERDEDOR CF2 – 3º A

12:00h – EN ÓLVEGA– PISTA PRINCIPAL – (3º - 4º) – PERDEDOR SF1 – PERDEDOR SF2

15:30h – EN ÓLVEGA – (5º - 7º) – PERDEDOR CF1 – PERDEDOR CF2

16:30h – EN ÁGREDA – FINAL – GANADOR SF1 – GANADOR SF2

INFANTIL MASCULINO

GRUPO A

BM TARAZONA

URDAIBAI

BATHCO EDM TORRELAVEGA

GRUPO B

BALONMANO ÁGREDA

LEIZARAN

BM LIZARRERIA

VIERNES:

10:15h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO A – BM TARAZONA – URDAIBAI

12:45h – EN ÓLVEGA – GRUPO B – BALONMANO ÁGREDA - LEIZARAN

18:30h – EN ÓLVEGA – GRUPO A – URDAIBAI – BATHCO EDM TORRELAVEGA

20:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – BALONMANO ÁGREDA – BM LIZARRERIA

SABADO:

12:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BATHCO EDM TORRELAVEGA – BM TARAZONA

12:00h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO B – BM LIZARRERIA - LEIZARAN

18:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – SF1 – 1ºB – 2ºA

18:30h – EN ÁGREDA – SF2 – 1ºA – 2ºB

18:30h – EN ÓLVEGA – 5º - 6º PUESTO – 3ºA – 3ºB

DOMINGO:

09:00h – EN ÁGREDA – 5º - 6º PUESTO – 3ºB – 3ºA

13:00h – EN ÓLVEGA – 3º - 4º PUESTO – (PERDEDOR SF2 – PERDEDOR SF1)

15:30h – EN ÁGREDA – FINAL – (GANADOR SF1 – GANADOR SF2) 

 

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