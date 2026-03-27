El XX Torneo de Balonmano "Villa de Ágreda" reúne a 36 equipos y 650 jugadores
El Torneo de Balonmano “Villa de Ágreda” disputará esta Semana Santa su vigésima edición con 36 equipos en liza y 650 jugadores.
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El torneo organizado por Balonmano Ágreda contará por primera vez con un equipo extranjero, en concreto el austriaco MGA Fivers.
El Balonmano Ágreda competirá sobre la cancha con cuatro conjuntos, infantil masculino y femenino y cadete masculino y femenino.
El torneo compenzará en la tarde del Jueves Santo, con la presentación de los equipos en el Centro Cívico de Ágreda.
Los primeros partidos de la fase de grupos se disputarán el Viernes Santo a partir de las 9.00 horas y se prolongarán hasta las 14.00 horas, en polideportivos de Ágreda, Ólvega y Tarazona.
Por la tarde el horario de los encuentros será de 16.00 a 21.00 horas.
A lo largo de la jornada del sábado se disputarán los cruces y el domingo será la jornada de las finales de las tres categorías infantil, cadete y juvenil.
XX TORNEO NACIONAL DE BALONMANO “VILLA DE ÁGREDA”
2, 3, 4 y 5 de Abril de 2026
JUVENIL FEMENINO
GRUPO A
URDAIBAI LURUNA
LEIZARAN
BATHCO TORRELAVEGA
GRUPO B
CREADOS PULPO EK
MGA FIVERS
BM LIZARRERIA
VIERNES:
09:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BATHCO TORRELAVEGA – URDAIBAI LURUNA
10:15h – EN ÓLVEGA – GRUPO B – CREADOS PULPO EK – BM LIZARRERIA
17:15h – EN ÓLVEGA – GRUPO A – URDAIBAI LURUNA - LEIZARAN
17:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – MGA FIVERS – CREADOS PULPO EK
SABADO:
09:30h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – GRUPO A – LEIZARAN – BATHCO TORRELAVEGA
09:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO B – BM LIZARRERIA – MGA FIVERS
15:30h – EN ÓLVEGA – SF1 – 1ºB – 2ºA
15:30h – EN ÁGREDA – SF2 – 1ºA – 2ºB
17:00h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – 5º - 6º PUESTO – 3ºA – 3ºB
DOMINGO:
10:45h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – 3º - 4º PUESTO – (PERDEDOR SF2 – PERDEDOR SF1)
10:00h – EN ÓLVEGA – 5º - 6º PUESTO – 3ºB – 3ºA
12:00h – EN ÁGREDA – FINAL – (GANADOR SF1 – GANADOR SF2)
JUVENIL MASCULINO
GRUPO ÚNICO
LEIZARAN
AUG URDAIBAI
BM TARAZONA STADIUM
BATHCO BM TORRELAVEGA
VIERNES:
12:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – AUG URDAIBAI – LEIZARAN
13:00h – EN ÁGREDA – BATHCO BM TORRELAVEGA – BM TARAZONA STADIUM
SABADO:
09:00h – EN ÁGREDA – BM TARAZONA STADIUM – AUG URDAIBAI
09:00h – EN ÓLVEGA – LEIZARAN – BATHCO BM TORRELAVEGA
15:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – LEIZARAN – BM TARAZONA STADIUM
15:45h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – AUG URDAIBAI – BATHCO BM TORRELAVEGA
DOMINGO:
11:00h – EN ÓLVEGA – 3º - 4º PUESTO – (3º CLASIFICADO – 4º CLASIFICADO)
13:00h – EN ÁGREDA – FINAL – (1º CLASIFICADO – 2º CLASIFICADO)
CADETE FEMENINO
GRUPO A
LEIZARAN
BM LIZARRERIA
URDAIBAI RENTERIA
GRUPO B
BALONMANO ÁGREDA
TALAIA TABERNA PULPO EK
BATHCO EDM TORRELAVEGA
VIERNES:
09:00h – EN ÓLVEGA – GRUPO A – URDAIBAI RENTERIA – LEIZARAN
10:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – BALONMANO ÁGREDA – TALAIA TABERNA PULPO EK
16:00h – EN ÓLVEGA – GRUPO A – BM LIZARRERIA – URDAIBAI RENTERIA
18:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – BALONMANO ÁGREDA – BATHCO EDM TORRELAVEGA
SABADO:
13:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – LEIZARAN – BM LIZARRERIA
12:45h – EN ÓLVEGA – GRUPO B – TALAIA TABERNA PULPO EK – BATHCO EDM TORRELAVEGA
19:30h – EN ÁGREDA – SF1 – 1ºA – 2ºB
20:30h – EN ÁGREDA – SF2 – 1ºB – 2ºA
19:30h – EN ÓLVEGA – 5º - 6º PUESTO – 3ºA – 3ºB
DOMINGO:
11:00h – EN ÁGREDA – 3º - 4º PUESTO – (PERDEDOR SF2 – PERDEDOR SF1)
12:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – 5º - 6º PUESTO – 3ºB – 3ºA
18:30h – EN ÁGREDA – FINAL – (GANADOR SF1 – GANADOR SF2)
CADETE MASCULINO
GRUPO A
BALONMANO ÁGREDA
BM LIZARRERIA
BATHCO EDM TORRELAVEGA
GRUPO B
LEIZARAN
BM ATALAYA
GRUPO C
BALONMANO TARAZONA
URDAIBAI
VIERNES:
11:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BALONMANO ÁGREDA – BM LIZARRERIA
11:30h – EN ÓLVEGA – GRUPO B – LEIZARAN – BM ATALAYA
11:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO C – BM TARAZONA - URDAIBAI
19:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BM LIZARRERIA – BATHCO TORRELAVEGA
SABADO:
10:45h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – CF1 – 1ºB – 2ºC
10:45h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – CF2 – 1ºC – 2ºB
11:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BALONMANO ÁGREDA – BATHCO TORRELAVEGA
17:30h – EN ÓLVEGA – SF1 – 1ºA – PEOR GANADOR CF
17:30h – EN ÁGREDA – SF2 – 2ªA – MEJOR GANADOR CF
18:15h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – (5º -7º) – 3ºA – PERDEDOR CF1
DOMINGO:
09:30h – EN TARAZONA – (5º - 7º) – PERDEDOR CF2 – 3º A
10:00h – EN ÁGREDA – (3º - 4º) – PERDEDOR SF1 – PERDEDOR SF2
16:30h – EN ÓLVEGA – (5º - 7º) – PERDEDOR CF1 – PERDEDOR CF2
17:30H – EN ÁGREDA – FINAL – GANADOR SF1 – GANADOR SF2
INFANTIL FEMENINO
GRUPO A
BALONMANO ÁGREDA
BM LIZARRERIA
URDAIBAI TXATXARRAMENDI
GRUPO B
LEIZARAN
BM ATALAYA
GRUPO C
ZALLA PULPO EK
BATHCO EDM TORRELAVEGA
VIERNES:
09:15h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO A – URDAIBAI TXATXARRAMENDI – BM LIZARRERIA
12:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – LEIZARAN – BM ATALAYA
11:00h – EN TARAZONA – PISTA AZUL – GRUPO C – ZALLA PULPO EK – BATHCO EDM TORRELAVEGA
16:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BALONMANO ÁGREDA – URDAIBAI TXATXARRAMENDI
SABADO:
10:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BALONMANO ÁGREDA – BM LIZARRERIA
10:15h – EN ÓLVEGA – CF1 – 1ºB – 2ºC
11:15h – EN ÓLVEGA – CF2 – 1ºC – 2ºB
16:30h – EN ÁGREDA – SF1 – 1ºA – PEOR GANADOR CF
16:30h – EN ÓLVEGA – SF2 – 2ªA – MEJOR GANADOR CF
16:45h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – (5º -7º) – 3ºA – PERDEDOR CF1
DOMINGO:
09:00h – EN ÓLVEGA – (5º - 7º) – PERDEDOR CF2 – 3º A
12:00h – EN ÓLVEGA– PISTA PRINCIPAL – (3º - 4º) – PERDEDOR SF1 – PERDEDOR SF2
15:30h – EN ÓLVEGA – (5º - 7º) – PERDEDOR CF1 – PERDEDOR CF2
16:30h – EN ÁGREDA – FINAL – GANADOR SF1 – GANADOR SF2
INFANTIL MASCULINO
GRUPO A
BM TARAZONA
URDAIBAI
BATHCO EDM TORRELAVEGA
GRUPO B
BALONMANO ÁGREDA
LEIZARAN
BM LIZARRERIA
VIERNES:
10:15h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO A – BM TARAZONA – URDAIBAI
12:45h – EN ÓLVEGA – GRUPO B – BALONMANO ÁGREDA - LEIZARAN
18:30h – EN ÓLVEGA – GRUPO A – URDAIBAI – BATHCO EDM TORRELAVEGA
20:00h – EN ÁGREDA – GRUPO B – BALONMANO ÁGREDA – BM LIZARRERIA
SABADO:
12:00h – EN ÁGREDA – GRUPO A – BATHCO EDM TORRELAVEGA – BM TARAZONA
12:00h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – GRUPO B – BM LIZARRERIA - LEIZARAN
18:30h – EN TARAZONA – PISTA PRINCIPAL – SF1 – 1ºB – 2ºA
18:30h – EN ÁGREDA – SF2 – 1ºA – 2ºB
18:30h – EN ÓLVEGA – 5º - 6º PUESTO – 3ºA – 3ºB
DOMINGO:
09:00h – EN ÁGREDA – 5º - 6º PUESTO – 3ºB – 3ºA
13:00h – EN ÓLVEGA – 3º - 4º PUESTO – (PERDEDOR SF2 – PERDEDOR SF1)
15:30h – EN ÁGREDA – FINAL – (GANADOR SF1 – GANADOR SF2)