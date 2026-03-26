Balonmano Soria vuelve a escena ante el potente Fertiberia Puerto Sagunto

Jueves, 26 Marzo 2026 08:26

El Balonmano Soria regresa este sábado al polideportivo San Andrés tras el parón de selecciones para afrontar un exigente compromiso ante uno de los equipos más en forma de la categoría, el Fertiberia Puerto Sagunto.

El encuentro se disputará a partir de las 18:00 horas.

El conjunto soriano encara este partido en un momento clave de la temporada, ya en la recta final de la competición, con el objetivo de seguir sumando y hacer bueno el valioso punto conseguido la pasada jornada en Pamplona.

Enfrente estará un Fertiberia Puerto Sagunto que llega como segundo clasificado, inmerso en una dinámica positiva de resultados y a escasa distancia del liderato. Un rival que aspira a pelear por el ascenso y que exigirá la mejor versión de los amarillos.

Por su parte, el Balonmano Soria ha aprovechado la semana de parón para recargar energías y preparar el encuentro con ambición, consciente de la importancia de hacerse fuerte en casa en este tramo decisivo del campeonato.

Desde el club se hace un llamamiento a la afición para que vuelva a llenar el Sanan y acompañe al equipo en un partido de máxima exigencia, en el que el apoyo desde la grada puede resultar determinante.

El polideportivo de San Andrés volverá a ser protagonista. Y con él, un equipo dispuesto a competirlo todo.