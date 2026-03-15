El Balonmano suma un punto en Pamplona en su lucha por la permanencia

Domingo, 15 Marzo 2026 07:33

Balonmano Soria ha conseguido empatar en su visita al Anaitasuna navarra (26-26), lo que se mantiene con opciones de seguir peleando su objetivo de la permanencia en la División de Plata del balonmano español.

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El enfrentamiento entre Anaitasuna y Club Balonmano Soria en el Pabellón Anaitasuna ha sido de vital importancia para ambos equipos, dado que se trataba de un duelo decisivo en la jornada vigésimo cuarta del Campeonato Estatal de División de Honor Plata Masculina.

Tras el empate, el equipo soriano está a dos puntos de la salvación, distancia que le separa de Contazara Zaragoza y Confía Base Oviedo.

En los primeros compases, el equipo soriano ha tomado la iniciativa con un gol temprano de Brais Martínez (0-1), pero sin embargo, Anaitasuna ha respondido rápidamente a través de Unai Elizondo, quien ha igualado el marcador (1-1).

A partir de ahí, se ha desatado un intercambio constante de goles.

La estrategia ofensiva del conjunto local se ha centrado en aprovechar las penetraciones por las bandas y los lanzamientos desde 6 metros.

Han destacado especialmente los lanzamientos precisos de Ibai Etxarte y José Paulo Pereira, quienes han contribuido significativamente al avance anotador.





El Club Balonmano Soria no se ha quedado atrás y ha demostrado fortaleza con sus pivotes; Martín Ezequiel Delfini y Sergio Tobes han sido claves para mantener vivo el ataque visitante.

A medida que avanzaba la primera mitad, las exclusiones han comenzado a influir en el desarrollo del juego.

En este sentido, Pedro Ibarra fue excluido temporalmente, lo que ha beneficiado a Anaitasuna para establecer una leve ventaja antes del descanso (12-9).

Al inicio de la segunda parte, ambos equipos han continuado mostrando su capacidad ofensiva.

Ibai Etxarte ha vuelto a marcar para Anaitasuna (13-9), pero Club Balonmano Soria rápidamente ha ajustado su estrategia y ha comenzado una remontada efectiva encabezada por Pedro Berrio y Sergio Tobes, quienes han anotado consecutivamente (14-16).

Este cambio ha signfiicado una reactivación del equipo visitante que ha sabido aprovechar cada oportunidad tras algunas paradas desafortunadas por parte de Alin Cozmaciuc.

A medida que ha transcurrido la segunda mitad, numerosas decisiones tácticas como tiempos muertos tomados por ambos entrenadores han buscado recalibrar sus estrategias ante un partido tan parejo.

Los últimos minutos han estado cargados de intensidad; varios lanzamientos desde 7 metros han sido cruciales tanto para Anaitasuna como para Soria.

Finalmente, tras una racha final donde Jose Paulo Pereira e Iker Aguilera han brillado realizando jugadas clave entre ellos asistiendo a sus compañeros,el encuentro se ha cerrado empatado 26-26.