Balonmano Soria cede al potencial de UBU San Pablo Burgos (28-31)

Sábado, 18 Abril 2026 21:28

El Balonmano Soria no ha podido esta tarde doblegar al UBU San Pablo Burgos (28-31) y se jugará buena parte de sus posibilidades de permanencia en la próxima jornada, frente a su rival director, el Confía Base Oviedo.

El UBU San Pablo Burgos ha sumado este sábado en el polideportivo San Andrés un trabajado triunfo (28-31) en un duelo que ha resultado igualado de principio a fin, y donde los cidianos han sabido manejar mejor los momentos importantes, especialmente en la segunda mitad, donde su eficacia ofensiva y las intervenciones decisivas de los guardametas les ha permitido abrir pequeñas rentas en el marcador que, finalmente, han sido clave para asegurar la victoria a domicilio.

El encuentro se ha abierto por todo lo alto.

Los de Dani Gordo saltaron a la pista con decisión y una clara intención de marcar el ritmo desde el inicio.

El crono no había llegado al primer minuto de partido y los rojinegros ya tenían un gol en el electrónico, obra de Miguel Malo, que volvería a ser protagonista más adelante. Aunque los locales reaccionaron con rapidez y lograron adelantarse en los primeros compases, el conjunto visitante no perdió la compostura y mantuvo su plan de juego.

Marcos García, que en el pasado jugó con la equipación soriana, fue el encargado de devolver las tablas al partido, además por partida doble, antes de que Jaime González culminara la remontada para devolver la iniciativa a los de Dani Gordo, que empezaban a sentirse más cómodos sobre la pista.

A partir de ahí, el equipo burgalés mostró una versión sólida y efectiva, ampliando diferencias gracias a las aportaciones de Adrián Sánchez y Fabrizio Casanova, que permitieron abrir una pequeña brecha en el contador mediada la primera mitad.

Los minutos siguientes estuvieron marcados por un intercambio de goles, que los de orillas del Arlanzón supieron manejar, respondiendo con acierto a cada gol del rival y luchando por mantener el control del partido.

La aportación coral fue clave, con nombres como Joao Furtado y Pedro Martins sumándose al acierto ofensivo, mientras que bajo palos, Daniel Santamaría mantenía la concentración para evitar la remontada soriana.

Aunque en el tramo final del primer tiempo, el Club Balonmano Soria logró recortar distancias en los instantes previos al descanso, los visitantes fueron capaces de mantener la ventaja mínima para marcharse a vestuarios con un trabajado 15-16, dejando buenas sensaciones tras una primera parte muy competida.

El segundo tiempo comenzó con intensidad por parte de los locales, que lograron igualar rápidamente el marcador (16-16), sin embargo, los cidianos no tardaron en reaccionar y, con Asier Pedroarena asumiendo protagonismo ofensivo, volvió a tomar la iniciativa en el tanteador.

El conjunto dirigido por Dani Gordo supo sostener el pulso en los minutos más igualados, y responder con eficacia a cada intento local.

Uno de los momentos más destacados y que desató la alegría del banquillo visitante, llegó desde la portería de Gerard Forns, que en este segundo tiempo firmó intervenciones decisivas, incluyendo la detención de un lanzamiento de siete metros.

En el último cuarto de partido, Balonmano Soria apretó a su contrincante, buscando meterse de lleno en la pelea, pero los de tierras del Cid respondieron con temple, asegurándose una renta que supieron mantener hasta el final y despedir el partido con un trabajado 28-31, que les permite volver a casa con dos nuevos puntos para la clasificación.

Balonmano Soria sigue a dos puntos de desventaja sobre Confía Base Oviedo, que mañana domingo jugará en casa del Trops Málaga.

Balonmano Soria se jugará buena parte de sus posibilidades de permanencia en la visita que girará el próximo 25 de abril a la pista del equipo ovetense.

Después, el equipo soriano recibirá en el San Andrés a Trops Málaga y cerrará el campeonato con visita al Agustinos de Alicante.

PARCIALES: 2-2 / 3-5 / 5-7 / 8-11 / 11-14 / 15-16 / 17-19 / 18-19 / 21-23 / 24-27 / 25-29 / 28-31