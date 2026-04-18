Río Duero Soria, campeón de Castilla y León cadete femenino
El equipo cadete femenino del Río Duero Soria se ha proclamado esta mañana campeón de la Liga Oro de Castilla y León.
Las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo disputan sus últimos partidos en casa
El equipo está entrenado por Ismael de Miguel y José Enrique Valero.
Mañana domingo, en Los Pajaritos, jugará el último encuentro de liga, en lo que será el derbi soriano ante el Sporting CV.
El partido será a beneficio del cáncer infantil.