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Río Duero Soria, campeón de Castilla y León cadete femenino

El equipo cadete femenino del Río Duero Soria se ha proclamado esta mañana campeón de la Liga Oro de  Castilla y León.

El equipo está entrenado por Ismael de Miguel y José Enrique Valero. 

Mañana domingo, en Los Pajaritos, jugará el último encuentro de liga, en lo que será el derbi soriano ante el Sporting CV.

El partido será a beneficio del cáncer infantil. 

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