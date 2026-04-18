Los celestes se meten en semifinales en quinto set frente a Teruel

Sábado, 18 Abril 2026 22:29

Grupo Herce Soria ya está en semifinales de los play off por el título de la Superliga tras remontar a Pamesa Teruel (3-2) en el pabellón de Los Pajaritos.

La rotación turolense ha vendido cara su derrota, tras ponerse por delante en los dos primeros juegos (23-25 y 24-26).

Los celestes han reaccionado en el tercer juego que se han anotado por un claro 25-16.

El cuarto ha estado más igualado y complicado para los intereses locales, pero ha terminado cayendo de su lado (25-22).

Y en el quinto el partido y la eliminatoria se ha resuelto pro 20-18, ante un Tamesa Teruel que ha estado cerca de forzar el tercer partido.

Manacor también ha conseguido el pase a semifinales en el segundo partido.

Los otros dos semifinalistas se decidirán este domingo.

La segunda jornada de playoffs se ha abierto con las victorias de CV Guaguas y Léleman Conqueridor Valencia que han forzado los terceros encuentros de sus respectivas series.

Los grancanarios han superado por la vía rápida a Unicaja Costa de Almería para mantenerse con vida en las eliminatorias, al igual que Léleman Conqueridor Valencia que ha asaltado el fortín de CV Melilla en tres sets y se ha ganado el derecho a jugarse el pase a las semifinales en el tercer choque de la eliminatoria