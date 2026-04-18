La adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada comenzará el 23 de abril

Sábado, 18 Abril 2026 16:11

El Ministerio de Sanidad ha publicado la resolución por la que se convocan los actos de elección y adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de la convocatoria 2025/2026, que se iniciarán el 23 de abril de 2026, tanto por vía electrónica como presencial en la sede del Ministerio en Madrid.

Ese día comenzará la adjudicación para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física; el 24 de abril para Enfermería, y el 4 de mayo para Medicina.

Las personas aspirantes podrán realizar la solicitud de adjudicación de plaza tanto por medios electrónicos como mediante comparecencia presencial, personalmente o a través de representante debidamente acreditado.

En el caso de la tramitación electrónica, la solicitud podrá presentarse y modificarse hasta el momento en que se inicie la sesión correspondiente a su número de orden.

Se recomienda, no obstante, que la solicitud se realice por medios electrónicos, incluso en el caso de que posteriormente se comparezca de forma presencial en la sede del Ministerio de Sanidad.

Los plazos para realizar las solicitudes electrónicas son los siguientes:

.- Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física: desde las 10:00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza.

.- Enfermería: desde las 10:00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza.

.- Medicina: desde las 10:00 horas del 28 de abril de 2026 hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza.

La adjudicación de plazas se efectuará por riguroso orden de puntuación, y se entenderá que renuncian a su prioridad aquellas personas que no formalicen su solicitud en plazo por ninguna de las vías habilitadas.

Una vez adjudicada una plaza, esta tendrá carácter definitivo y no podrá ser modificada ni sustituida por otra.

Fechas de adjudicación de plazas:

23 de abril: Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física.

Del 24 al 30 de abril: Enfermería.

Del 4 al 27 de mayo: Medicina.

Examen médico previo

Todas las personas adjudicatarias de plaza deberán contactar con su comisión de docencia o unidad docente, el siguiente día hábil a la adjudicación de plaza para programar la realización del examen médico previo a la toma de posesión, con el fin de comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por limitación física, psíquica, sensorial o funcional que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo exija al residente.

Fechas de incorporación

Plazo de toma de posesión: Se realizará entre los días 4 y 5 de junio.

En las comunidades donde el 4 sea festivo, el plazo será los días 3 y 5 de junio.

El inicio del periodo formativo será el 5 de junio de 2026 para todos los residentes.

Convocatoria de la segunda adjudicación de plazas

El Ministerio de Sanidad convocará una segunda adjudicación de plazas mediante un procedimiento extraordinario destinado a cubrir las vacantes existentes tras la finalización del proceso ordinario.

Esta convocatoria se realizará en las semanas posteriores a la fecha de toma de posesión establecida y se formalizará mediante resolución de la Dirección General competente, que será publicada en la página web del Ministerio.

En ella se convocará, por titulaciones, a las personas aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida y dispongan de número de orden. Salvo las personas aspirantes que no se hayan incorporado en fecha o hayan realizado una renuncia expresa.

Las personas convocadas podrán solicitar las plazas que permanezcan vacantes, tanto aquellas no adjudicadas inicialmente como las que hayan quedado disponibles por renuncias o falta de incorporación.

La resolución establecerá las instrucciones detalladas del procedimiento, incluyendo la relación completa de plazas disponibles, el sistema de adjudicación extraordinaria y los plazos y condiciones para la toma de posesión, garantizando así un proceso transparente y ordenado orientado a maximizar la cobertura de plazas de formación sanitaria especializada.

Toda la información detallada sobre el proceso, así como la publicación de las futuras resoluciones y los listados definitivos de adjudicatarios, podrá consultarse de forma actualizada a través de la página web de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad.