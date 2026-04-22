Virginia Barcones, nombrada secretaría general de Protección Civil y Emergencias
La soriana Virginia Barcones ha sido nombrada este martes, en el Consejo de Ministros, secretaría general de Protección Civil y Emergencias.
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El Gobierno ha aprobado, dentro de la estructura orgánica del Ministerio del Interior, la creación de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, y las directrices básicas que planifican la respuesta de las instituciones públicas ante fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones y accidentes de transporte terrestre de mercancías peligrosas,
Al frente del nuevo organismo ha nombrado a Barcones, que añade una nueva responsabilidad a su trayectoria política.
Funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaria – Intervención, ha sido secretaria-interventora de diversos ayuntamientos, vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Soria entre 2009 y 2012, concejala del Ayuntamiento de Berlanga de Duero y diputada en la Diputación Provincial de Soria entre 2007 y 2015.
Ha sido procuradora en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones autonómicas de 2015 y de 2019. Ha sido viceportavoz del grupo parlamentario socialista en esta Cámara.
Fue delegada del Gobierno en Castilla y León entre junio de 2018 y abril de 2019 y desde octubre de 2021 hasta la fecha ha estado al frente de la dirección general de Protección Civil.