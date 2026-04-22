El PP exige el fin del bloqueo de Armengol a las leyes del Senado

Miércoles, 22 Abril 2026 17:00

El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado en el Senado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “actúa contra la Constitución, contra la democracia, contra la libertad y ningunea al Senado”, a través de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que bloquea sistemáticamente las leyes aprobadas en la Cámara Alta, cumpliendo las órdenes del presidente del Gobierno.

El PP ha manifestado así “su malestar y repulsa” ante el bloqueo de la potestad legislativa del Senado – que mantiene secuestradas 44 leyes en esta Legislatura– y ha exigido al Gobierno que cese en esta actitud, a través de una moción, defendida por los senadores María Salom y el soriano José Manuel Hernando, que ha sido aprobada en el Pleno de la Cámara.



La portavoz adjunta del PP y senadora por Mallorca, María Salom, ha afirmado con contundencia que el objetivo de esta moción es “acabar con el filibusterismo parlamentario” y ha exigido “no más vetos a la capacidad legislativa del Senado, no más desaparición de enmiendas y no más



Además ha asegurado que Armengol “fue quien abrió la puerta a la corrupción de Ábalos y Koldo en Baleares”, cuando presidía la comunidad autónoma y “en agradecimiento”, Sánchez la premió con la presidencia del Congreso cuando perdió el Gobierno balear.

Salom ha ironizado con que Sánchez “debió hacerle un buen sermón: ‘Ni una ley aprobada en el Senado tiene que aprobarse en el Congreso’, a lo que ella probablemente respondió: ‘Sí, sí, cariño’.



En este sentido ha explicado que “la fórmula” escogida para no tramitar iniciativas como la Ley contra la okupación – “que deberían estar aprobadas y protegiendo a los ciudadanos” – es la de ampliar el plazo de enmiendas, “¡hasta 1.745 prórrogas!”, ha exclamado.

Por ello ha criticado que Armengol “mutila, veta y ningunea al Senado” pero ha advertido que ya hay una resolución por unanimidad del Pleno del Tribunal Constitucional que dice que el Congreso “obstruyó la tramitación del procedimiento legislativo al hacer un uso indebido de las prórrogas”.



Salom ha añadido que es “una sentencia demoledora contra Armengol por alargar sine die los plazos” y advierte que “cuando uno toma decisiones a sabiendas de que está incumpliendo la ley, al resto nos obliga a plantear una pregunta: ¿Pueden estar prevaricando desde la Mesa del Congreso? La Justicia lo dirá cuando corresponda”, incide.

Ante esto, ha señalado que “el proyecto socialista está agotado por la corrupción, por la manipulación, por la falsedad, por manosear las instituciones y porque empobrece a las familias españolas. Desde que gobierna Sánchez hay menos libertad y más pobreza”., apostilla.

Abuso de poder



En los mismos términos se ha expresado el senador del PP por Soria, José Manuel Hernando, quien ha advertido que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, respecto del recurso de amparo del PP en el Congreso, ha señalado la actuación “arbitraria y fraudulenta de la Mesa del Congreso, haciendo alarde de un inaceptable abuso de poder, vulnerando derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.



Hernando ha afirmado que Armengol “no cambia su comportamiento, no tendremos más remedio que creer que siempre lo han sabido, pero que nunca les ha importado” y ha denunciado que, de ser así, “sería cruzar definitivamente la delgada línea que separa la mala praxis democrática del más genuino autoritarismo”.

En este sentido ha hecho hincapié en que Armengol, y los otros cuatro miembros de la Mesa del Congreso, “están saboteando la democracia representativa y dinamitando el edificio constitucional en el que se asienta el poder legislativo. Es la voladura controlada de cualquier contrapoder del sanchismo”.

El dirigente popular ha aseverado que “debe quedar cristalino que cada ampliación sin justificación del plazo de enmiendas a las leyes que aprobamos en el Senado supone vulnerar la Constitución y la Ley” y afirma que “esta es una advertencia para los que cometan esta ilegalidad a plena conciencia y con pleno conocimiento”.

Además ha centrado el foco en las declaraciones de Sánchez respecto al juicio de su esposa en su último viaje a China de que ‘el tiempo pondrá a cada uno en su sitio’.

•

“Lo dijo desde un país pésimo para vivir, si eres demócrata, pero igual de bueno que cualquiera para decir simplezas”, ha ironizado y ha enfatizado que “el tiempo ya está poniendo a cada uno su sitio: a sus dos números dos – Ábalos y Cerdán–, a su mujer, a su hermano, al ex fiscal general”.

Hernando se ha dirigido a la bancada socialista y ha señalado que “cuando esta nefasta legislatura termine, nos encontraremos con que la Constitución está maltrecha y en harapos, pero, en contra de lo que quieren algunos senadores seguirá manteniendo intacto el mismo espíritu de firme defensa del Estado de derecho y de la democracia que, a pesar de todo, nunca ha dejado de preservar”.