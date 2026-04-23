El PP denuncia una “vía paralela” en el rescate de Air Europa

Jueves, 23 Abril 2026 19:53

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha denunciado una “vía paralela” en el rescate del Gobierno a la aerolínea Air Europa.

En palabras del senador popular por Soria, José Manuel Hernando, “hay indicios claros de tratos de favor” y “enormes irregularidades” en la concesión de los 475 millones de euros del “bolsillo de todos los españoles”.

Así lo ha indicado durante la comparecencia del exdirector de la Asesoría Jurídica de Globalia en el momento del rescate de Air Europa, Ramiro Campos, en la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Hernando ha subrayado que la Comisión dispone de documentación que apunta a un posible “tráfico de influencias por parte de altos cargos del Gobierno”, con el objetivo de asegurar la operación.

Sobre el papel de Air Europa Holding, sociedad receptora de los fondos, cuya naturaleza jurídica y funcional ha calificado de “difícilmente compatible” los requisitos exigidos para acceder a ayudas públicas.

En su opinión, el rescate refleja una acumulación de “grandes irregularidades, anomalías y decisiones difícilmente justificables” en la tramitación y concesión de las ayudas públicas.



Asimismo, Hernando ha cuestionado la estructura del rescate, así como la modificación de la solicitud inicial —de 400 a 475 millones de euros—, señalando la existencia de “circunstancias sospechosas” entre ambas

fechas.

El senador popular también ha incidido en posibles incumplimientos de los requisitos legales, como la obligación de estar al corriente de obligaciones tributarias, recordando informaciones que apuntan a deudas millonarias de Globalia con Hacienda en fechas clave del proceso.

Igualmente, ha censurado el reparto de dividendos por parte del grupo empresarial en un contexto de crisis, lo que, a su juicio, “refuerza los indicios de fraude” en el acceso a fondos públicos destinados a

empresas en dificultades.

Hernando ha defendido que el rescate “no puede explicarse en condiciones normales de aplicación de la normativa vigente” y advierte de que, de confirmarse las irregularidades, podrían derivarse responsabilidades decarácter grave.

Durante su intervención, Hernando ha puesto la lupa en el diseño financiero de la operación, cuestionando que el préstamo participativo — instrumento prioritario según la normativa— apenas superara en un

1,5% al ordinario, una excepción respecto a la práctica general del Fondo.

A su juicio, esta configuración permitió evitar el control de la Unión Europea, lo califica de “circunstancia cuanto menos sospechosa”.

El senador por Soria también ha cuestionado el recorrido del dinero dentro del grupo empresarial, subrayando que Air Europa Holding actuó como intermediaria financiera entre el Estado y las aerolíneas operativas, lo que, a su parecer, refuerza las dudas sobre su elegibilidad como beneficiaria.

Asimismo, a Hernando le ha llamado la atención un trato diferencial en las condiciones del rescate, destacando que el plazo de devolución se amplió hasta seis años —muy por encima del estándar general— y que la operación se resolvió en apenas 70 días, frente a una media de 355 días en el conjunto de expedientes.