La Seguridad Social supera los 3.210.000 afiliados extranjeros

Sábado, 18 Abril 2026 16:02

Marzo ha marcado un nuevo récord de afiliados extranjeros tanto en términos desestacionalizados como en afiliación media.

En concreto, descontando el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.210.759 afiliados extranjeros, tras sumar 234.685 en los últimos 12 meses.

En términos de afiliación media, el registro marca 3.151.563 ocupados, 230.358 más que en el mismo mes de 2025.

En conjunto, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022.

De hecho, el 42,9 por ciento del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La variación interanual de este colectivo es del 7,9% cuando se descuenta el efecto del calendario, muy por encima del 2,5% de la afiliación general.

Afiliación media

La Seguridad Social ha registrado 3.151.563 afiliados de media en marzo, lo que suponen 74.722 ocupados más respecto al mes anterior.



Del total, hay 1,8 millones que son hombres, mientras que el número de mujeres se acerca a los 1,4 millones.

La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43% del total de trabajadores foráneos.

Cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

De estas nacionalidades, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año, seguidos de peruanos, un 18,7% y colombianos, un 17,7%.

Régimen General de la Seguridad Social

Si en el conjunto de la afiliación representan un 14,4% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social.

En Hostelería representan el 29,1% de los afiliados; en Agricultura, el 26,9%; en Construcción suponen el 24,3%; en Transporte, el 17,6%; y en Actividades Administrativas, el 17,5%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 42,3% y en el Agrario, el 39,4%.

Además, es preciso resaltar el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,6% del total, que se sitúa incluso por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%).

Si lo comparamos con el porcentaje promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%) el dato resulta aún más llamativo.

En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 11,4% el porcentaje de afiliados extranjeros con contrato temporal, también por debajo del de nacionales (11,6%). Ese porcentaje contrasta con el promedio del periodo 2017-2021, que alcanzaba el 41,1% del total.

Emprendimiento en sectores de alta cualificación

Ya hay más de medio millón de trabajadores autónomos con nacionalidad no española, en concreto 506.067.

Su crecimiento en los últimos 12 meses es especialmente significativo, ya que se sitúa en el 6,3%, cuando el conjunto de afiliados al Régimen de Autónomos sube un 1,2%.

Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde ya representan el 31,7% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres emprendedores.