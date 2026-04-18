Las asociaciones de automovilistas celebran derogación de ZBE en Francia

Sábado, 18 Abril 2026 08:48

Las asociaciones de automovilistas en España han celebrado que Francia haya puesto fin a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), un resultado que esperan pueda terminar contagiando a España.

Francia ha derogado ya sus Zonas de Bajas Emisiones en todo el país, una medida aplaudida por las asociaciones de automovilistas que buscan ya en España, mediante sentencias judiciales, el fin también en nuestro país de las áreas con restricciones.

Tanto la Asamblea Nacional como el Senado han votado en Francia ya mayoritariamente a favor de eliminar las ZBE, mediante la aprobación de la nueva ley de simplificación de la vida económica, que incluía directamente su derogación.

El objetivo de los partidos políticos franceses que han votado a favor de la derogación de estas Zonas de Bajas Emisiones es que simplemente puedan ya activarse en las áreas urbanas que superen regularmente los umbrales de calidad del aire y no se apliquen de forma general al “fomentar las desigualdades”.

Los argumentos esgrimidos para tumbar su regulación han girado en torno a las “desigualdades sociales” que causan, al considerar, según han declarado sus portavoces, que “el hecho de prohibir la circulación a coches antiguos, bajo el pretexto de una disminución de la contaminación ambiental, perjudica sobre todo a las clases más populares, que no pueden acceder a un coche nuevo”.

Por todo ello, la Asamblea Nacional de Francia ha estimado que estas áreas con restricciones provocan que “se frene la libertad de movimiento de las clases sociales más vulnerables, mientras que las personas con mayor poder adquisitivo puedan seguir circulando por las ciudades con normalidad”.

Ante el conocimiento de esta decisión, las asociaciones de automovilistas en España han celebrado un resultado que esperan pueda terminar contagiando a España.

El Real Automóvil Club Vasco Navarro, el RACVN, se ha mostrado optimista al defender los mismos argumentos que han valido para derogar la Zona de Bajas Emisiones en el país vecino.

“Desde el RACVN se viene luchando contra la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en San Sebastián, Bilbao y Vitoria desde su aplicación. No por no compartir la necesidad de implementar normas orientadas a una mayor sostenibilidad en las ciudades, sino por considerar que las ZBE ni mejoran el aire de las ciudades, ni incrementan la sostenibilidad global”, ha declarado.

Por su parte, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha exigido ya al Ayuntamiento de Madrid que, por ejemplo, “ordene la inmediata paralización del cobro de las multas impuestas en la capital por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones, ante la inminente decisión del Tribunal Supremo pronunciándose.

Y es que el alto tribunal español está a las puertas de confirmar su decisión definitiva entorno a estas Zonas de Bajas Emisiones, lo que podría sentar jurisprudencia a lo largo de toda España.

Una cadena con hasta 13 sentencias judiciales ya han llegado a anular temporalmente Zonas de Bajas Emisiones en ciudades como Barcelona, Madrid, Gijón, Segovia, Valladolid, Oviedo, Badajoz, Cornellá de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adriá de Besós o Ávila.

Además, la asociación Liberum, un colectivo que ya ha logrado en los últimos meses que se anulasen algunas Zonas de Bajas Emisiones como las de Segovia y Badajoz, ha decidido ir recurriendo por toda España este tipo de áreas con restricciones, que parecen más en el alambre que nunca.