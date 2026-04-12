Los celestes entran con buen pie en fase por el título de Superliga

Domingo, 12 Abril 2026 07:29

Grupo Herce Soria ha ganado el primer encuentro de cuatos de final frente al C.V. Pamesa Teruel y tendrá la oportunidad de cerrar en Soria la eliminatoria.

La fase por el título de la Superliga Masculina ha comenzado este sábado con intensidad y primeras sorpresas en los cuartos de final.

La caída del líder CV Guaguas ante Unicaja Costa de Almería marca un inicio de eliminatorias que también ha dejado triunfos importantes de Conectabalear Manacor, Grupo Herce Soria y CV Melilla en sus respectivos primeros asaltos.

Grupo Herce Soria ha dado un paso firme en su eliminatoria tras vencer a Pamesa Teruel Voleibol por 1-3 en el Pabellón de Los Planos (20-25, 25-22, 18-25, 17-25).

El primer set estuvo marcado por la regularidad del conjunto soriano, que mantuvo ventajas constantes y aprovechó un tramo final tenso para adelantarse.

Teruel reaccionó en el segundo parcial, donde logró imponer su ritmo y apoyarse en el empuje de su afición para igualar el partido.

Sin embargo, a partir del tercer set, Soria recuperó el control del juego. Con un voleibol sólido y sin fisuras, dominó claramente los dos últimos parciales, ampliando progresivamente su ventaja ante un Teruel que no logró encontrar soluciones.

El triunfo visitante deja la serie bien encarrilada para Soria, que tendrá la oportunidad de cerrarla en casa

Cisneros Alter La Laguna - Conectabalear Manacor

Cisneros Alter La Laguna cedió en casa ante un sólido Conectabalear Manacor, que se impuso por 0-3 en el Pabellón Juan Ríos Tejera. Más allá del marcador, el encuentro fue mucho más equilibrado de lo que reflejan los números.

El conjunto tinerfeño comenzó con buen ritmo, pero Manacor supo reaccionar pronto y mantener ventajas cortas que terminaron siendo decisivas en los momentos clave. El primer set cayó del lado visitante por 19-25 tras un tramo final en el que los baleares impusieron su solidez defensiva.

El segundo parcial fue el más disputado del encuentro. Cisneros llegó a mandar en varias fases, apoyado en Víctor Andreu y Sergio Noda, pero la igualdad se mantuvo hasta el final. Manacor, más efectivo en los puntos decisivos, cerró el set por 25-27 tras varias bolas de set salvadas por los locales.

En el tercer set, Cisneros volvió a competir con intensidad, incluso tomando ventajas iniciales. Sin embargo, la aparición de Carlos Nieves, máximo anotador del partido con 19 puntos, volvió a inclinar la balanza. En un final ajustado, los baleares cerraron el encuentro por 24-26.

La eliminatoria se traslada ahora a Baleares, donde Cisneros está obligado a ganar para forzar el tercer partido.

Léleman Conqueridor - CV Melilla

En uno de los duelos más igualados de la jornada, CV Melilla se impuso por 2-3 al Léleman Conqueridor en el pabellón de Nou Moles.

El conjunto valenciano comenzó mejor, llevándose el primer set (25-20) gracias a una buena gestión de los momentos clave. Sin embargo, Melilla reaccionó con contundencia, dominando el segundo y tercer parcial (19-25 y 15-25) con un juego muy efectivo, especialmente desde el saque.

Cuando parecía que el partido se decantaba definitivamente, el Conqueridor volvió a competir al máximo nivel y forzó el quinto set tras imponerse de nuevo por 25-20.

En el tie-break, los pequeños detalles marcaron la diferencia. Melilla supo gestionar mejor los errores y cerró el partido por 10-15, logrando así una victoria clave que le otorga ventaja antes del partido de vuelta.

Unicaja Costa de Almería - Guaguas

La gran sorpresa de la jornada se produjo en Almería, donde Unicaja Costa de Almería derrotó por 3-2 al líder Guaguas en un encuentro de máxima intensidad.

El partido comenzó con dominio claro del conjunto canario, que se llevó el primer set con autoridad (16-25), liderado por la eficacia ofensiva de Osmany Juantorena.

Sin embargo, Unicaja reaccionó en el segundo set, mucho más equilibrado, que logró cerrar por 25-23 tras una gran gestión de los momentos finales. Guaguas volvió a adelantarse llevándose el tercer parcial (22-25), pero las sensaciones ya eran distintas.

El cuarto set confirmó el cambio de dinámica.

El conjunto almeriense, impulsado por su afición, dominó con claridad (25-16), llevando el partido al desempate.

En el tie-break, Unicaja mostró mayor frescura y solidez. Con un inicio fuerte y sin conceder opciones en los momentos decisivos, cerró el partido y certificó una victoria de gran valor ante el líder de la fase regular.