El Cañada Real luchará por el tercer puesto en Segunda División femenina

Jueves, 16 Abril 2026 12:53

El Maristas La Inmaculada de Valladolid será el rival del Cañada Real Sporting Santo Domingo en la eliminatoria por el tercer y cuarto puesto de la Segunda División Femenina, cuyo partido de ida se jugará este domingo, a las 18:00 horas.

Fotografía: Carlos Arlegui

La escuadra dirigida por Juan Ignacio Osuna cayó en semifinales (3-0 en la ida y 1-3 en Soria) ante el San José Rojo de Valladolid, que se medirá en la gran final al VCV Vacceas también pucelano.

Los dos finalistas tienen garantizada su presencia en la Fase de Ascenso a Primera División y el Cañada Real Sporting Santo Domingo superará su actuación de la pasada campaña si doblega al Maristas La Inmaculada, al que ya le ha ganado en una ocasión este curso.

La ida se disputará en el Polideportivo de Los Pajaritos -si no hay encuentro de Superliga el domingo- o en el Polideportivo San Andrés.

Vallisoletanas y sorianas accedieron a las eliminatorias finales de la Segunda División desde el Grupo B, en el que el Maristas La Inmaculada ocupó la primera plaza, justo por delante del Cañada Real Sporting Santo Domingo.

Las sorianas batieron por 3-2 a las pucelanas en la primera vuelta, cayeron en la segunda por un ajustado 3-1 y eliminaron con relativa comodidad en cuartos de final al VCV María Molina de Valladolid (0-3 en el primer partido y 3-0 en el Polideportivo de Los Pajaritos).

El Maristas La Inmaculada le ganó al Club Voleibol Palencia -su rival en cuartos- en la ida por 1-3 y en la vuelta por 3-1 y, pese a que partía como favorito, no pudo con el VCV Vacceas en semifinales.

Las flamantes finalistas se impusieron por 3-2 en su propia cancha y por 1-3 en el encuentro definitivo.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo llega al choque ante el Maristas La Inmaculada después de cuajar una destacada actuación en la vuelta frente al San José Rojo.

De hecho, las vallisoletanas perdieron su primer set de la temporada en el Polideportivo de Los Pajaritos.

El combinado entrenado por Juan Ignacio Osuna no tuvo opción alguna en la ida y optó por arriesgar con el saque en la vuelta.

La estrategia dio sus frutos, el Cañada Real mejoró notablemente sus prestaciones y sólo perdió por 1-3 (24-26, 25-20, 17-25 y 14-25). El Cañada Real no ha gozado de excesiva continuidad en su juego durante la temporada, aunque ha firmado partidos muy completos. Uno de ellos fue el del pasado domingo, en el que la recepción rayó a gran altura y el bloqueo estuvo mucho más activo que en otros duelos.