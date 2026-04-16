El PSOE apunta que 1.200 migrantes podrán regularizar en Soria su situación administrativa

Jueves, 16 Abril 2026 13:31

El PSOE de Soria ha estimado que alrededor de 1.200 migrantes en la provincia podrían acogerse a la regularización administrativa extraordinaria aprobada por el Gobierno.

En un comunicado, el PSOE soriano ha valorado "muy positivamente" esta regularización de migrantes que ya residen en España, por suponer “un avance histórico en derechos y una oportunidad real para territorios como el nuestro”.

La regularización extraordinaria, en el caso de Soria, permitirá aflorar empleo, reforzar derechos laborales y contribuir a fijar población en un territorio especialmente afectado por la despoblación.

Según los datos más recientes, en marzo de 2026 Soria cuenta con 6.148 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone 122 más que el mes anterior y 466 más que hace un año, confirmando el papel creciente de la población migrante en el sostenimiento del mercado laboral y la actividad económica de la provincia.

El proceso, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de abril, permitirá a las personas en situación administrativa irregular o solicitantes de protección internacional que cumplan los requisitos obtener una autorización de residencia y trabajo durante un año, con posibilidad de incorporarse posteriormente a los mecanismos ordinarios de extranjería.

La medida que entra en vigor desde hoy jueves que se abre el plazo de solicitudes —preferentemente de forma telemática— y que se extenderá hasta el 30 de junio.

La admisión a trámite permitirá trabajar y residir en todo el territorio nacional desde el primer momento.

Para acogerse a esta regularización será necesario acreditar la residencia en España desde antes del 1 de enero de 2026, una permanencia continuada de al menos cinco meses, carecer de antecedentes penales y no suponer un riesgo para el orden público, la seguridad o la salud pública.

Desde el PSOE de Soria se ha destacado en un comunicado que esta regularización “no solo es una cuestión de justicia social, sino también de eficacia económica y cohesión territorial”, ya que permitirá integrar plenamente a personas que ya forman parte del tejido social y productivo de la provincia.

“En Soria necesitamos población, empleo y dinamismo económico. Esta medida contribuye directamente a esos objetivos, facilitando la integración, garantizando derechos y fortaleciendo sectores clave como el cuidado de mayores, la agricultura o los servicios”, han señalado.

El PSOE de Soria ha animado a todas las personas potencialmente beneficiarias a informarse y a iniciar el proceso, destacando además el papel de las entidades sociales y profesionales que acompañarán de forma gratuita en la tramitación.

Finalmente, los socialistas sorianos han insistido en que esta medida se enmarca en un modelo de país “abierto, inclusivo y comprometido con los derechos humanos”, que apuesta por la convivencia y el desarrollo equilibrado de todos los territorios.