CC.OO. se moviliza contra "bloqueo" de negociaciones en Educación

Jueves, 16 Abril 2026 13:09

CCOO se ha concentrado este jueves, 16 de abril, a las puertas del Instituto Antonio Machado, en Soria, para mostrar su rechazo al bloqueo de la Junta a las negociaciones pendientes en Educación.

Desde el sindicato han lamentado que la Junta "ha dejado sin resolver cuestiones fundamentales" como la mejora de las condiciones laborales del profesorado y la garantía de los recursos necesarios.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Soria, Rosa Ana Latorre, ha denunciado que “la Junta ha dejado sin resolver cuestiones fundamentales para los trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo, especialmente en lo relativo a la mejora de sus condiciones laborales y a la garantía de los recursos necesarios para desempeñar su labor en condiciones adecuadas”.

Entre las principales reivindicaciones del sindicato se encuentran la implantación de tutorías remuneradas y la reducción de tres horas lectivas; medidas específicas para el profesorado mayor de 55 años como la reducción de un tercio de la jornada sin merma salarial; así como el refuerzo de la atención a la diversidad mediante plantillas estructurales estables y recursos suficientes, entre otras cuestiones como la reducción de la burocracia para mejorar la calidad educativa.

La líder sindical reitera que, independientemente de los cambios en la Consejería de Educación, “las reivindicaciones se mantienen” y la movilización continuará mientras no se desbloqueen las negociaciones y se dé cumplimiento a los acuerdos pendientes, firmados y publicados en el BOCyL, de los que falta su desarrollo.

Rosa Ana Latorre ha defendido que “desde CCOO hemos venido realizando asambleas en los centros educativos para informar de la situación de bloqueo de las negociaciones, así como de las principales reivindicaciones exigidas desde el sindicato y las acciones realizadas hasta el momento”.

Con esta convocatoria, CCOO responde a la demanda del profesorado de incrementar las movilizaciones.

Por ello, “hacemos un llamamiento a la participación del profesorado en estas dos primeras concentraciones a nivel provincial”