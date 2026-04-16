OnPhoto Soria celebra un festival "de Diez"

Jueves, 16 Abril 2026 13:00

OnPhoto Soria , el festival monográfico de fotografía impulsado por AFOMIC (Asociación Fotográfica Mío Cid), celebra su X edición del 28 de abril al 17 de junio en Soria con exposiciones, ponencias, talleres y conferencias.

Una edición ‘De Diez’, como apunta el propio título de este año, porque celebrará, con un cartel de altísimo nivel, una década de historia marcada por su empeño en poner en valor la fotografía y su papel en la preservación de la memoria colectiva.

“Celebramos el trabajo realizado estos diez años posicionando a Soria como un punto de referencia en el mundo de la fotografía a nivel nacional, dando visibilidad al papel de la mujer y apoyando e impulsando a nuevos talentos, que han tenido un espacio en el festival para promocionarse y que en la actualidad ya son reconocidos a nivel nacional”, ha destacado en rueda de prensa María Ferrer, directora del festival.

Buscando que esta gran celebración de la fotografía sea accesible para iniciados y no, se han planteado exposiciones tanto en salas como en la calle.

Y así, “sin pedir permiso” y sin imponer conclusiones, OnPhoto ofrecerá a sorianos y visitantes muestras más que variadas: la realidad de vivir con una enfermedad rara, los distintos tipos de vida familiar, la crudeza de los trastornos de la conducta alimentaria, la despoblación a través de los cielos de la España Vaciada e incluso un recopilatorio de los mejores trabajos y momentos del festival a lo largo de esta década de recorrido.

Además, los Premios Luis Valtueña volverán a inundar el Palacio de La Audiencia de fotografía social y humanitaria y el rally fotográfico regresará a Berlanga de Duero con la participación de Sofía Moro. No faltará, tampoco, el concurso de portfolios.

Este 2026, el festival extiende sus días grandes, concentrando las ponencias entre el 13 y el 17 de mayo.

Pasarán por las salas de OnPhoto Soria fotógrafos ‘de diez’, incluidos viejos conocidos del festival como David Arribas, que participó en su día como talento incipiente y ahora es un nombre reconocido en la industria, demostrando el potente altavoz que supone el evento fotográfico soriano. Profesionales de la talla de Alberto García-Alix, Sandra Balsells o Manu Brabo -quien impartirá además un curso de fotoperiodismo-, visitarán Soria en esta X edición. Igual que en años anteriores, el festival contará con una importante representación femenina.

Las inscripciones, tanto para las ponencias de mayo como para el concurso de portfolios ‘Memorial Jesús Bárez’, ya están abiertas a través de la web del festival, con cuotas reducidas para miembros de AFOMIC y alumnos de la EASD y CEPA.

Una firme apuesta por la fotografía en Soria

OnPhoto lleva una década colocando a Soria en el punto de mira de la fotografía nacional e internacional, una posición que tiene más que merecida: “Soria ha tenido una tradición fotográfica muy importante y queremos que continúe esa dinámica, poniendo en valor la cultura que exporta”.

Joaquín Alcalde, con su conferencia ‘Soria, Ayer’, aportará representación soriana en esta edición y se han programado actividades en los Cines Mercado y talleres infantiles y de fotografía móvil.

Este año volverá a celebrarse el visionado libre de portafolios en la Escuela de Artes, tratando de fomentar el desarrollo de artistas locales. La colaboración con esta entidad y el apoyo del talento local se extienden también a la gráfica del festival, que este año es obra de Carolina Landeira Pérez, alumna de la EASD de Soria.

“Este año toca agradecer“, destaca Ferrer, tanto a “patrocinadores que siguen trabajando con nosotros y apoyando un proyecto cultural de nicho como este”, como a esos grandes fotógrafos “que han confiado en nosotros y en nuestro nombre” y, por supuesto, a Jesús Bárez: “aunque ya no está con nosotros, sin él no seríamos nada”.

Un festival muy especial, para celebrar, pero también para reafirmar su compromiso. “Esto no se acaba, continuamos y vamos a seguir haciendo un buen trabajo. No vamos a ceder ni un milímetro en nuestro objetivo de situar la fotografía en el lugar que se merece dentro de las artes visuales de este país”, ha asegurado la directora de OnPhoto Soria

Exposiciones esenciales

● ‘Laponia Española’ de Santi Palacios

El cielo nocturno de la España Vaciada, el mayor desierto demográfico del sur de Europa, es el gran protagonista de esta exposición en la calle que explora la despoblación. Estará en la Plaza del Olivo del 1 al 31 de mayo.

● ‘Álbum Familiar’

El Archivo Histórico Provincial recopila algunas de las fotografías y momentos más memorables que han marcado el festival Onphoto Soria a lo largo de sus 10 años de historia. Se podrá disfrutar en este espacio del 7 de mayo y el 17 de junio.

● 29 Premio Internacional Luis Valtueña de Fotografía Humanitaria

La muestra ‘Las sombras ya tienen nombre’, de Samuel Nacar, se centra en el horror en la cárcel de Sednaya, una prisión siria símbolo de la opresión en el país. Estará en la sala Jesús Bárez del Palacio de La Audiencia del 1 de mayo al 12 de junio.

● ‘Familias a contracorriente’ de Aitor Fernández

La exposición visibiliza nuevos modelos familiares con una muestra documental que explora formas de convivencia no tradicionales. Ocupará el exterior del Mercado Municipal entre el 1 y el 31 de mayo.

● ‘Jaula, detrás de una vida con anorexia’ de David Arribas

Un ensayo documental que expone al espectador a la crudeza de este TCA a través de la experiencia de una familia en la que uno de sus miembros padece anorexia nerviosa. Se podrá visitar del 1 al 29 de mayo en el Espacio Alameda.

● ‘Metamorphosis’ de Raquel López Pajares

La ganadora del Concurso de Portfolios de 2025 muestra la realidad de convivir con esclerodermia, una enfermedad rara que afecta a la producción de colágeno y provoca el endurecimiento de la piel. La exposición estará en la Sala B del Palacio de La Audiencia del 28 de abril al 17 de mayo.

Ponencias para todos los públicos

Onphoto Soria contará con la presencia de ponentes de talla nacional e internacional entre el miércoles 13 y el domingo 17 de mayo en el Palacio de La Audiencia. Impartirán ponencias de temáticas variadas Manu Brabo, Alberto García-Alix, Florencio Sánchez, David Arribas, MadaFaka y Sandra Balsells. Durante las tardes del 13 al 16 de mayo volverá la feria fotográfica, con stands de patrocinadores.

Conferencias

● ‘Soria, Ayer’ de Joaquín Alcalde. Jueves 7 de mayo, 19:30 horas.

Más actividades

Esta edición del festival contará, como cada año, con el concurso nacional de porfolios memorial Jesús Barez, en el que podrán participar todas aquellas personas que realicen un trabajo fotográfico con temática, formato o técnica libre hasta el 26 de abril de 2026.

También se celebrará el Rally fotográfico, el 2 de mayo en Berlanga de Duero. El jurado del certamen elegirá dos temáticas en las que los participantes deberán basar sus proyectos.

Este año volverá a tener lugar el Visionado libre de portafolios EASD en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria. Tendrá lugar el sábado 30 de mayo de 10:00 a 14:00 horas.

Cursos y talleres

● Fotoperiodismo con Manu Brabo.

Tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de mayo de 10:00 a 14:00 horas en la Sala Noble del Palacio de La Audiencia

● Taller de fotografía móvil con Rodrigo Rivas.

En la Sala Noble del Palacio de La Audiencia los días 9 y 10 de mayo de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

● Taller infantil de iniciación a la fotografía con Natalia Pancorbo y Rosana Berges.

En la Sala Noble del Palacio de La Audiencia el sábado 16 de mayo de 10:00 a 14:00 horas.