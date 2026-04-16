La Subdelegación de Defensa vuelve al Campus con charla sobre sanidad militar

Jueves, 16 Abril 2026 15:23

Como todos los años por estas fechas, la Subdelegación de Defensa en Soria, en colaboración con el Campus Duques de Soria, ha organizado dos charlas sobre la especialidad de Enfermería en las Fuerzas Armadas, dirigidas a los alumnos de 4º.

El comandante Miguel Ángel Robledo ha explicado a los alumnos en qué consiste la oposición para el acceso a las Fuerzas Armadas, y el periodo de formación militar y las diferentes unidades a las que pueden ir destinados.

Por su parte, la teniente coronel Alicia Moreno ha relatado su experiencia a lo largo de su dilatada carrera militar.

La oficial es parte de la primera promoción de mujeres sanitarias y una de las dos primeras en ser comisionadas a una misión en el extranjero, la guerra de Bosnia.

Ha estado destinada en unidades del Ejército de Tierra, en la Armada, en la Unidad Militar de Emergencias (UME) y finalmente en la Inspección General de Sanidad (IGESAN) del Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid.

Las Jornadas de Empleabilidad, programa anual en el que se enmarcan estas charlas, tratan de dar a conocer a los universitarios en Soria las posibilidades de compaginar su futuro trabajo relacionado con sus estudios con la vocación militar.

El 24 de marzo ya se impartieron conferencias sobre Intendencia e Intervención a los estudiantes de ADE en sus diferentes grados en las instalaciones de la Subdelegación de Defensa, en la avenida Duques de Soria. Estos grados, junto al de Enfermería, son los estudios universitarios impartidos en este campus con los que se puede optar a formar parte de las FAS.